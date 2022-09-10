В Беларуси начали отменять запрет на посещение лесов 10.09.2022, 3:24

Особенно повезло грибникам из Бреста.

В некоторых районах Беларуси из-за прошедших дождей отменили запрет на посещение лесов — это следует из интерактивной карты Минлесхоза, где можно следить за ситуацией с ограничениями и запретами, пишет zerkalo.io.

На 9 сентября на большей части Гомельской, Минской областей и в Минске было вынесено штормовое предупреждение из-за высокого риска пожаров. Синоптики присвоили опасности красный уровень. Еще утром почти во всех районах, кроме Браславского и Мядельского, посещение лесов было запрещено или ограничено.

Днем на юге страны прошли дожди, и в зеленую зону, разрешенную для посещения, включили также Каменецкий, Кобринский, Жабинковский и Брестский районы.

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов (в том числе для прогулок, отдыха на природе и так далее), а также въезд транспорта, за исключением служебного. Решение о закрытии лесов для посещения или отмене введенных ограничений принимают местные власти по ходатайству лесхозов или районных отделов МЧС.

В ближайшие дни, судя по прогнозу синоптиков, в Беларуси ожидается облачная и прохладная погода. В субботу и воскресенье по всей стране пройдут кратковременные дожди, местами — сильные, возможны грозы. А значит, риск лесных пожаров уменьшится, и, возможно, еще больше районов откроют леса для посещения.

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