Мост через Оскол уничтожен: оккупанты в панике ищут пути отступления из Купянска 3 10.09.2022, 8:06

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Полотно стратегически важного моста разрушено ударами артиллерии.

9 сентября в сети появилась фотография моста через реку Оскол в Купянске на Харьковщине.

Информация обнародована в Telegram-канале «Т* Украина».

Фотографию опубликовал российский пропагандист в своей группе Telegram. На фото видно разрушение переправа на реке Оскол в Купянске.

Именно через эту переправу российское командование организовало снабжение группировки на территории Изюма.

Мост в Купянске - сооружение, простирающееся через местность, где река Оскил разбивается на два рукава.

Сооружение - на мощных опорах, которые проходят над рекой и островками. Переправа ведет к автодороге Р79, направляющейся на юг к Изюму (около 65 км по прямой).

При этом отметим: несколько южнее - около населенного пункта-станции Купянск-Узловой - расположен железнодорожный мост, возле которого в августе армия РФ возводила понтонную переправу. Пока нет сведений, достроена ли она.

В сети также появилось видео, на котором зафиксирован мост через Оскол в Купянске (пока не подтверждено, что это именно он). Полотно моста полностью разрушено: на нем заметно несколько пробоин, свидетельствующих о работе артиллерии.

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