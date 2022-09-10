Московские депутаты вслед за питерскими потребовали отправить Путина в отставку 11 10.09.2022, 8:11

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Текст обращения одобрили в муниципальном совете Ломоносовского района Москвы.

Московские депутаты «подхватили флешмоб» коллег из Санкт-Петербурга и упрекают Владимира Путина в том, что Россию «опять начали ненавидеть». Более того, они заговорили о смене власти.

С инициативой отставки Путина выступили депутаты муниципального совета Ломоносовского района Москвы. Их обращение было опубликовано росСМИ, информирует «24 канал».

Заседание прошло 8 сентября. Обращение к Путину поддержали пять депутатов, воздержались – двое.

В документе говорится, что пора освободить место «людям с новыми силами и идеями». Депутаты апеллировали к результатам исследований, которые показали, что в странах, где власть меняется регулярно, люди живут дольше и лучше.

Депутаты огорчились, что риторика путина и его подчиненных пронизана агрессией. Россия снова угрожает миру ядерным оружием.

«В связи с вышеизложенным просим: уволить себя с должности, ведь ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала», – говорится в сообщении.

«Флешмоб» запустили депутаты из Санкт-Петербурга

Депутаты из Санкт-Петербурга заявили, что путина нужно отстранить от власти. Сделать это предлагают «в связи с государственной изменой». Депутаты заявили, что так называемая «специальная военная операция» вредит безопасности России. Число ликвидированных российских военных растет, а НАТО расширилось.

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