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Командующий Таманской дивизией РФ сбежал из Изюма, бросив своих солдат

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  • 10.09.2022, 8:19
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Командующий Таманской дивизией РФ сбежал из Изюма, бросив своих солдат

Ранее он был награжден «орденом мужества».

Командующий Таманской дивизией, полковник Завадский, награжденный в РФ «орденом мужества», покинул Харьковскую область, испугавшись контрнаступления ВСУ, сообщает dialog.ua.

Пока в Кремле молчат о ситуации в Харьковской области, «герои» РФ, испугавшись наступления украинских военных, бегут с поля боя, бросая своих подчиненных. Так называемый «военкор» Романов пишет, что сейчас в полукольце в Изюме оказались оккупанты из Таманской дивизии. Всем понятно, что скоро им придется схлестнуться с мотивированными ВСУ, а потому для пропагандистов не секрет, чем закончится эта битва.

Знает о будущем и командующий Таманской дивизии Завадский В.В. «Глыба, а не мужик! 07.09.2022 он принял непростое для себя решение (и прямо скажем – волевое) – эвакуироваться из Изюма вместе с ранеными», — пишет пропагандист, назвав беглеца «героем» «спецоперации».

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