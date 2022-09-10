На железнодорожном рынке в Изюме военные РФ вышли с белыми флагами 5 10.09.2022, 8:31

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Изюмская группировка оккупантов разбегается по лесам.

Вооруженные силы Украины активно ведут контрнаступление в Харьковской области и есть сведения, что передовые отряды уже могли войти в Изюм, который с начала апреля был захвачен российскими оккупантами, передает «Апостроф».

О том, что бойцы ВСУ вошли в Изюм, сообщил боец Нацгвардии и экс-депутат Изюмского горсовета Никита Каракай.

«На железнодорожном рынке в городе Изюм рашисты вышли с белыми флагами. Кроме того, ВСУ освободили Капитоловку и Оскол Изюмского района», - сообщил он.

В то же время, российские телеграмм-каналы массово сообщают о начале боев на подступах к Лиману. Отмечается, что предположительно ВСУ пересекли Северский Донец и отправились в села в окрестностях города, решив атаковать правый фланг Изюмской группировки ВС РФ.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что если украинские военные, как утверждают россияне, подходят к Лиману, то наступление пошло на Донецкую область. «Интересный поворот», - пишет он.

Харьковские телеграмм-каналы отмечают, что по Лиману сейчас работают ВСУ и оккупанты начали отступать на Рубежное и Сватово. «Изюмская группировка разбегается по лесам, их тупо валят из всего, что можно, у рашистов паника, полно трупов», - пишет ХС Харьков.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко отмечает, что информацию об атаке на Лиман никто из официальных источников, кроме российских пропагандистов, не подтверждает.

Однако другие интригуют. «Сколько хороших новостей вы даже не ожидаете. Терпение, друзья, терпение», - написал канал «Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами».

Впрочем, как стало известно, российские военные корреспонденты поспешно покинули Изюм еще вчера днем.

В то же время российские военные аналитики трезво оценивают обстановку на Изюмско-Купянском участке фронта на конец 9 сентября для себя как «не очень хорошую».

На Купянском направлении ВСУ установили контроль над селами Чкаловское, Шевченко, Боровское и контролируют трассу Чугуев — Купянск в Грушевку, что позволило перебросить технику и артиллерийские системы к линии боевого столкновения.

ВСУ будут блокировать резервы ВС РФ в Купянске и постараются основными силами обойти город с севера, продвигаясь в направлении Двореченского, предполагают россияне.

С юга от Изюма ВСУ ведут наступление со стороны Вернополья и Долины.

Судя по всему, командование ВСУ усилит мобильные подразделения на западном берегу Оскола тяжелой техникой и попытается провести разведку боем обороны Изюма со стороны Гороховатки.

Кроме того, оккупанты ожидают удара ВСУ на села Веселое и Кунье на Балаклейском направлении.

По мнению роспропаганды, этот участок фронта выглядит следующим образом:

В ближайшее время ВСУ предпримут попытку наступления на Лиман со стороны Райгородка. «Основная цель украинского командования на участке – дойти до Оскольского водохранилища и окружить российскую группировку под Изюмом», – предполагают военные аналитики из РФ.

Но в российских телеграмм-каналах считают, что на самом деле ситуация на фронте катастрофическая. Ведь оккупанты брали Лиман, Балаклею, Купянск аж два месяца, а потеряли всего за два дня.

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