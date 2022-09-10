Бойцы ВСУ ликвидировали помощника «главы Крыма» Аксенова 5 10.09.2022, 8:41

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В 2014 году он помогал россиянам аннексировать полуостров.

Украинские защитники ликвидировали коллаборанта из Крыма Энвера Куртаметова, который в 2014 году помогал россиянам захватить полуостров и работал помощником гауляйтера Аксенова по межнациональным отношениям.

Об этом сообщает издание «Крым. Реалии». Гибель Куртаметова также подтвердил 9 сентября пророссийский крымский блоггер Александр Талипов.

Отмечается, что Куртаметов «погиб на войне в Украине», однако точное место и обстоятельства произошедшего не разглашаются. Оккупационный «глава Крыма» Сергей Аксенов заявлял, что более 1200 «добровольцев» с аннексированного полуострова отправили к участию в войне РФ против Украины.

Энвер Куртаметов – уроженец Бахчисарайского района, известный как так называемый «лидер Крымской самообороны», был участником «антимайдана» в Киеве зимой 2013-2014 года.

Позже помогал российским войскам во время аннексии Крыма. Предатель сам публично признавал, что его рота «брала под охрану» все бюллетени непризнанного цивилизованным миром «крымского референдума».

Куртаметов был внесен в базу украинского центра «Миротворец» как боевик незаконного вооруженного формирования. По данным центра, он был награжден российской медалью «За защиту Крыма» и работал помощником Сергея Аксенова.

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