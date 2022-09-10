В Курской области расстреляли блокпост Росгвардии

В Курской области расстреляли блокпост Росгвардии4
- 10.09.2022, 8:47
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В городе паника, ищут «украинскую ДРГ».
В пятницу, 9 сентября, в российских пропагандистских СМИ сообщили, что неизвестные расстреляли блокпост в городе Суджа Курской области, который находится недалеко от российско-украинской границы. Кремлевские пропагандисты уже обвинили в этом некую мифическую украинскую ДРГ, сообщает obozrevatel.com.
Так вражеские Telegram-каналы сообщили, что якобы на объездной дороге в Судже росгвардейцы пытались остановить автомобиль Газель, но по ним из машины открыли огонь. В автомобиле, по логике пропагандистов, конечно же были «украинские боевики».
«По предварительной информации, есть раненые», – пишут росСМИ, при этом не дают никаких ни фото, ни видео с места «события».
Однако отмечается, что в городе объявлен план «Перехват» – ищут «украинских диверсантов».
В то же время другой Telegram-канал сообщил, что их уже якобы обнаружили росгвардейцы в лесу, недалеко от Суджи. Между ними завязался бой. При том, что «украинских диверсантов» было всего двое, им удалось отбиться от российских военных, ранив одного из них и убежать.
«Сейчас их ищут в окрестностях города», – отметили пропагандисты.
Пока неизвестно, кто мог обстрелять оккупантов, или росСМИ с подачи силовиков просто придумали эту историю, чтобы обвинить украинскую сторону в диверсии.
Кстати, Суджа — город на юге Курской области, расположенный над рекой Суджа в 9 км от украинской границы. Зимой по этому направлению российские войска вторглись в Украину.