«Перевел $4 200, а комплектующих так и не увидел» 1 10.09.2022, 8:58

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В Беларуси продавец запчастей уже около года «разводит» водителей.

В Беларуси есть продавец запчастей, который уже не менее года берет крупные суммы денег за доставку запчастей. В СМИ о Дмитрии Сергеевиче уже писали, когда от его действий пострадало как минимум 15 человек, сообщает «АвтоГродно».

Сейчас их число увеличилось чуть ли не вдвое, но милиция продолжает отказывать в возбуждении уголовных дел. Что ответит горе-предприниматель на обвинения?

История первая. $2 060 в трубу, а Kia Stinger без ремонта

— Почему после выхода статьи и множества обращений в правоохранительные органы человек продолжает заниматься незаконной деятельностью и разводить людей на деньги? — с таким вопросом начинает диалог с журналистом av.by Игорь (имя изменено. — Прим. ред). К сожалению, ответа до сих пор никто не знает: ни мы, ни шестнадцать других пострадавших, которые создали общий чат в «Вайбере».

Наш собеседник проживает в Германии и недавно приобрел Kia Stinger на американском аукционе. Автомобиль серьезно пострадал в ДТП, поэтому требует ремонта. Перечень необходимых запчастей обширный: бампер, фары, телевизор, подушка безопасности, торпедо, распорка, капот… Все необходимое нашлось в одном объявлении на av.by. Вот только его автором оказался человек, скажем, совсем не надежный и даже знаменитый в узких кругах. Пообещал привезти комплектующие в целости и сохранности в течение месяца. За доставку — $130. Конечно же, требовалась предоплата в качестве гарантии.

— Я нахожусь в Германии, поэтому деньги передавал через свою знакомую в Беларуси. Авансом Дмитрий (который, к слову, во всех мессенджерах подписан как Саша или Сергей) запросил $2 060. Оформили расписку — тоже на знакомую. Периодически я спрашивал у Дмитрия, как дела с доставкой. И вот в один из дней он сообщил, что нужны деньги на растаможку — $740.

Эту сумму Игорь тоже поспешил передать. Но запчастей, увы, так и не дождался. Каждую неделю — новые версии, почему комплектующие не доехали до адресата.

— Знакомая писала заявление в милицию, но там Дмитрия М. уже прекрасно знают. В возбуждении уголовного дела отказывают, ссылаясь на то, что он на связь выходит и даже иногда возвращает часть денег. Мне повезло: удалось забрать $2 000, осталось $800. Но как же остальные пострадавшие?..

История вторая. Попавший на $4 200: «Договор выглядит будто текст, набранный в Word»

Как остальные пострадавшие — мы тоже знаем. Они крайне недовольны и очень хотят получить свои деньги назад. Олег (имя изменено. — Прим. ред.) предпочел не афишировать в СМИ свои данные, включая город и модель авто. Обошелся кратким описанием машины — «японский премиум».

— Мои взаимоотношения с Дмитрием М. начались 18 января — в тот день мы заключили договор на $9 200. Документ этот выглядит будто обычный текст, набранный на компьютере: нет ни подписи, ни печати. Зато в течение одного дня продавец нашел необходимые мне запчасти и даже их зарезервировал. Конечно, сразу же попросил предоплату. Суммарно я отдал ему около $4 200.

Аванс Дмитрий попросил прислать на карту, принадлежащую ему как физическому лицу. Покупатель удивился: а это вообще законно? Но продавец поспешил успокоить, мол, какая вообще разница, если нужные комплектующие придут в срок.

— Дмитрий мне сбросил фотографии своего паспорта, и потому я был спокоен: раз документы засветил — скрываться точно не станет. К слову, и сейчас он на связь выходит! А толку-то с этого? По итогу мне был доставлен только багажник и один из усилителей на сумму около $1 100.

— Почему все комплектующие не пришли в срок? Ой, чего я только не наслушался! Мы «проехали» все таможни: запчасти то через Украину, то через Литву везли. То очереди, то работники что-то недогрузили, то просто не получилось. А растаможивались детали вообще десять раз! Я просил прислать их фото — и тут мне отказали. Мол, они на складе, ключи от этого самого склада еще у кого-то, открыть нет возможности.

В апреле у Олега терпение закончилось. Он обратился в правоохранительные органы. Однако и на этот раз милиция мошенничества и злого умысла в действиях Дмитрия М. не увидела.

— Я до сих пор кормлюсь «завтраками». Продавец обещал мне довезти подвеску, а остальное отдать деньгами. Их он якобы займет у родственника и сразу переведет. К слову, мой коллега из другого города точно так же на $1 000 попал. Но он пошел дальше: подал на Дмитрия М. в суд по совету милиции и выиграл дело. Вот только нужной суммы до сих пор не увидел.

История третья. Минчанам деньги отдает, а иногородние в пролете?

А эту историю, до боли похожую на остальные, прислал нам Егор из Витебска. К слову, один из потерпевших предполагал, что Дмитрий М. возвращает деньги исключительно минчанам. Мол, жители столицы могут нечаянно встретить «предпринимателя» возле подъезда и повлиять силовыми методами.

— Запчасти на Acura TLX я заказал в мае этого года. Мне нужны были капот, бампер, радиаторы, усилитель, телевизор… Общая сумма по договору — $8 450. Срок доставки — 14 дней.

Конечно же, без предоплаты никуда. Продавцу улетел аванс — $1 300.

— Спустя две недели я начал Дмитрию настойчиво звонить. Отговорки все те же: товар задержали на таможне, подвели российские подрядчики... Или брат должен поехать забирать комплектующие, но у него не получается…

Две недели назад Егор приступил к более решительным действиям — написал заявление в милицию. Какой ответ дадут правоохранители? Хотелось бы приятно удивиться.

История четвертая. «Развели на 1 390 BYN, но милиция мошенничества в этом не видит»

Александру из Гродненской области «повезло» больше всех. Он передал продавцу только 1 390 рублей. Но деньги, как известно, на дороге не валяются, поэтому мужчина очень хотел бы получить их назад.

— Заказывал у Дмитрия капот, фары, радиаторы на Hyundai Solaris. Происходило это еще в июне 2020-го. Доставка должна была занять два месяца, но затянулась на два года. «Российские поставщики несвоевременно работали по поставке в связи с ковидной тематикой» — такое оправдание я слушаю все это время.

Конечно же, расписка у покупателя на руках тоже есть, как и фотографии паспорта Дмитрия, предоставленные им самим. Точнее, сейчас документы находятся уже в РОВД. Александр, как и остальные пострадавшие, обратился к правоохранителям за помощью.

— Но милиция настаивает: это гражданско-правовые отношения, мошенничества здесь нет. Поэтому предлагают обращаться в суд. Удивительно: каким образом человек все время выходит сухим из воды?! На данный момент Дмитрий отдал мне лишь 200 рублей. Как удалось добиться возврата хоть такой мизерной суммы? Настойчивыми звонками. Неделю назад при очередной беседе он пообещал вернуть деньги, но в это мало верится.

«Я себя мошенником не считаю»

С Дмитрием Сергеевичем М. мы общались еще при подготовке прошлого материала. Тогда он отрицал какой-либо злой умысел в своих действиях и скидывал вину на третьих лиц, мол, подвели поставщики. В этот раз ничего нового мы тоже не услышали.

Ниже приводим расшифровку разговора.

— Вы еще занимаетесь доставкой запчастей?

— Сейчас только по факту, когда приезжают.

— К нам в редакцию продолжают поступать жалобы на вашу деятельность. Люди рассказывают, что вы берете предоплату, а запчасти по итогу не доставляете.

— Это еще с того перевозчика тянется, который мне раньше привозил. Я до сих пор с ним до конца не разобрался. А сейчас я работаю только по наличию. Или когда товар приезжает по факту.

— А сколько осталось людей, которым вы еще должны за запчасти деньги?

— Можно сказать, нисколько.

— Но я насчитала минимум 16.

— Это еще с того раза, я же говорю.

— С ними еще не рассчитались?

— С ними еще рассчитываюсь.

— Какие-то сроки возврата денег можете назвать?

— Пока не могу. По мере возможностей отдаю.

— А как возвращаете?

— Это уже личная информация.

— А что за перевозчик, который вас подвел?

— Я уже не хочу вспоминать, меня по поводу него уже столько раз дергали...

— Задам вопрос прямо: вы себя мошенником не считаете?

— Я же все объяснил — конечно, нет! Если бы считал себя таким человеком, я бы вообще не возвращал людям деньги.

Продолжение следует?

Нам известно как минимум о трех номерах, с которых Дмитрий Сергеевич М. размещал объявления на av.by. Все аккаунты окончательно и бесповоротно заблокированы после жалоб пользователей.

К слову, если вбить в поисковик один из мобильных номеров Дмитрия Сергеевича М., то можно узнать, что в свободное от продажи запчастей время он также занимался медицинскими одноразовыми перчатками, бахилами и масками. Видимо, пытался заработать на всеобщей панике в начале пандемии.

Кроме того, наш «герой» неоднократно мелькал в различных черных списках в социальных сетях и на белорусских форумах. К сожалению, многие перед заключением договора жалеют время на то, чтобы хорошенько «прогуглить» продавца. А зря. Пять минут интернет-серфинга — и «богатая» биография как на ладони. Деньги точно помогло бы сэкономить

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