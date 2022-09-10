Российские войска в Харьковской области сносит, как цунами 4 10.09.2022, 8:59

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ВСУ уже некуда девать пленных.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен очень большое количество оккупантов.

По его словам, это сейчас единственная проблема, которая существует у украинской армии во время деоккупации.

Об этом советник Алексей Арестович рассказал в эфире «Фейгин LIVE».

«Нам некуда девать пленных уже, столько их набрали, что войска не справляются. А почему это происходит? Уже можно признать, 30 населенных пунктов уволили в Харьковской области, это все в результате наступления на Балаклею, и дальше на Купянск», – заявил Арестович.

Он рассказал, что ситуация в Харьковской области для российских военных катастрофическая. Они массово сдаются в плен или убегают с позиций.

«Там полный коллапс и катастрофа, обвал, как цунами сносит российские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новейшей техники, огнеметные системы. Если мы добиваем Изюмскую катастрофу, счет пленных пойдет на тысячи», – добавил Арестович.

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