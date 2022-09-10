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Стало известно, почему в Беларуси появились богомолы и тарантулы

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  • 10.09.2022, 9:41
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Стало известно, почему в Беларуси появились богомолы и тарантулы

В стране увеличивается и число видов птиц.

Стало известно, почему богомолы и тарантулы появились в Беларуси. Об этом проинформировал старший научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук кандидат географических наук Виктор Мельник, передает БелТА.

Мельник отмечает, что изменения климата и далее будут продолжать оказывать влияние на развитие экосистем Беларуси и приведут к изменению условий жизни живых организмов.

По словам Мельника, потепление способствует появлению на территории страны видов, которые характерны для более южных регионов.

- Наиболее ярко это проявляется в животном мире, начиная от таких членистоногих, как богомолы и тарантулы, и заканчивая достаточно крупными млекопитающими, как, к примеру, обыкновенный шакал, - говорит специалист.

Вместе с тем, Мельник добавил, что увеличивается число видов птиц, замеченных в Беларуси.

- В то же время для флоры не так все однозначно. Потепление способствует развитию лиственных пород, которые постепенно вытесняют хвойные. В целом же складываются благоприятные условия для растений зоны лесостепей, - пояснил Мельник.

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