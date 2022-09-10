Украинская армия вклинились в оборону противника на глубину до 50 км 10.09.2022, 9:45

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Утрення сводка Генштаба ВСУ.

Силы обороны Украины освободили более 1000 кв.километров украинской территории от оккупантов за последние дни. На отдельных направлениях ВСУ вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров.

Освобождены и взяты под контроль более 30 населенных пунктов Харьковской области, которые были временно заняты российскими военными. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на утро субботы, 10 сентября (199-е сутки полномасштабной войны).

За сутки защитники страны успешно отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское.

Усилия оккупантов и дальше сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

С высокой интенсивностью российские военные ведут воздушную разведку, стараются улучшить свое логистическое обеспечение. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В течение 9 сентября ВС РФ нанесли 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам в Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах н.п. Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка, Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры вблизи Славгорода и Великой Писаревки Сумской области.

На других направлениях российские оккупанты вели обстрелы из танков, боевых машин, ствольной, реактивной артиллерии:

– на Харьковском направлении – в районах н.п. Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщева;

– на Славянском направлении – Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дибривное;

– на Краматорском направлении – Серебрянка, Кривая Лука, Сидорово, Григоровка, Ивано-Дарьевка и Спорное;

– на Бахмутском направлении – Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка;

– на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Опросное, Водяное, Карловка и Первомайское (там зафиксированы вражеские обстрелы из минометов и ствольной артиллерии);

– на Новопавловском направлении – Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времевка;

– на Запорожском направлении – Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополье;

– на Южнобужском направлении – вдоль линии соприкосновения.

Что касается воздушной разведки оккупантов с применением БПЛА, то было зафиксировано 36 вылетов.

Для усиления российской группировки на временно захваченную территорию Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение «кадыровцев» (численностью до 1300 человек).

За прошедший день, для поддержки действий наземных группировок, авиация ВСУ нанесла 33 удара. Благодаря этому уничтожен склад боеприпасов ВС РФ, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники захватчиков.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два беспилотника и одну управляемую авиационную ракету врага.

В результате работы украинских ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 18 пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более 20 складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами оккупантов.

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