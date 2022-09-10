«В чем мать родила переплывали реку» 4 10.09.2022, 9:49

7,486

Украинский офицер рассказал о бегстве российских десантников на Харьковщине.

В Харьковской области во время контрнаступления Вооруженных сил Украины российские десантники панически убегали.

Вражеская десантура часто в чем мать родила переплывала реку Северский Донец, рассказал офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец в эфире YouTube-канала российской журналистки, писательницы и ведущей Юлии Латыниной.

Собеседник добавил, что противник на Харьковском направлении обустроил достаточно качественную линию обороны.

«На первой линии обороны находилась российская десантура, причем подготовленная… и мы, заходя туда, видели – они в спешке бросали, то есть я вот видел – там предметы гигиены были брошены, одежда, тельники их висели… вот они их постирали, и они их просто развесили, и значит они бежали без них», – поделился собеседник.

Офицер подчеркнул, что вражеские десантники начали панически бежать, когда заходила украинская пехота.

«И то, что, допустим, мы видели с коптеров…, они прыгали часто… в чем мать родила, прыгали в Северский Донец и переплывали его… Когда заходила наша туда пехота, они в паническом бегстве, они побросали все, …БК (боекомплект – Ред.) бросили», – заявил Березовец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».