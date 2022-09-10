В престижном минском районе на аукцион выставили квартиру по цене ниже рыночной 1 10.09.2022, 9:53

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В чем подвох?

В престижном жилом комплексе «Браславский» на аукцион выставлена просторная квартира с черновой отделкой. Находится она на 12-м этаже из 15. Размер объекта — 101,7 «квадрата». На такой площади вполне можно обустроить трешку: недвижимость продается со свободной планировкой (перегородки есть только между туалетом и ванной комнатой). Стартовая цена — 193 500 рублей ($75 192), пишет onliner.by.

Естественно, в таком деле не обошлось без нюансов: жилье арестовано за долги собственника. Из обременений — ипотека и запрет совершения регистрационных действий.

Торги пройдут 27 сентября.

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