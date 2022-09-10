У ГУБОПиКа появился новый начальник 9 10.09.2022, 10:10

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Он уже успел попасть на «допрос» к блогеру Андрею Пауку.

Назначен новый начальник политической полиции Беларуси — главой ГУБОПиКа стал начальник минского управления Андрей Ананенко.

После повышения Андрея Паршина и перевода его на генеральскую должность в Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности какое-то время обязанности главы ГУБОПиКа выполнял Дмитрий Ковач.

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Сейчас у него новый начальник — Андрей Ананенко.

Составить некоторое представление об Андрее Ананенко можно, послушав его рассуждения на ютубе — во время одной из прямых линий тот поддался на провокацию блогера Андрея Паука и какое-то время отвечал на вопросы.

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