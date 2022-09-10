закрыть
10 сентября 2022, суббота, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У ГУБОПиКа появился новый начальник

9
  • 10.09.2022, 10:10
  • 5,924
У ГУБОПиКа появился новый начальник

Он уже успел попасть на «допрос» к блогеру Андрею Пауку.

Назначен новый начальник политической полиции Беларуси — главой ГУБОПиКа стал начальник минского управления Андрей Ананенко.

После повышения Андрея Паршина и перевода его на генеральскую должность в Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности какое-то время обязанности главы ГУБОПиКа выполнял Дмитрий Ковач.

.

Сейчас у него новый начальник — Андрей Ананенко.

Составить некоторое представление об Андрее Ананенко можно, послушав его рассуждения на ютубе — во время одной из прямых линий тот поддался на провокацию блогера Андрея Паука и какое-то время отвечал на вопросы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина