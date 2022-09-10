Назван лучший жиросжигающий продукт на завтрак 2 10.09.2022, 10:23

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Он богат витаминами К, Е и клетчаткой.

Когда дело доходит до сытных завтраков, ускоряющих обмен веществ и способствующих снижению веса, яйца — один из лучших вариантов, пишет cursorinfo.co.il.

Еще одна замечательная особенность этой еды для завтрака заключается в том, что вы можете добавить к яйцам практически любые овощи, которые пожелает ваше сердце, и многие из них помогут вам достичь ваших целей по снижению веса. Однако есть одна зелень, которая поможет вам приблизиться к желаемому весу еще быстрее.

Если вы хотите избавиться от жира на животе, нужно добавить порцию шпината к яйцам каждое утро. Диетолог Триста Бест говорит, что эта листовая зелень — один из лучших продуктов, которые вы можете съесть, чтобы ускорить метаболизм и похудеть. «[Шпинат] наполнен питательными веществами, способствующими снижению веса, и его можно легко добавлять во многие рецепты, особенно к яйцам», — говорит она.

Итак, какие именно питательные вещества вы можете получить из шпината? Бест говорит, что витамины К, Е и клетчатка — это лишь некоторые из них, а приготовление шпината гарантирует, что вы получите все преимущества. «Когда эти питательные вещества нагреваются с водой, они становятся активными и организм легче усваивает их, — объясняет она. — Это позволяет потребителю получать питательные вещества, полезные для похудения».

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