США, G7 и Евросоюз ввели запрет на морскую транспортировку российской нефти и нефтепродуктов 5 10.09.2022, 10:46

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Названа дата вступления ограничений в силу.

Соединенные Штаты, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) и Европейский Союз вводят запрет на морскую транспортировку ископаемой нефти и нефтепродуктов из России. Запрет на перевозку ископаемой нефти вводится с 5 декабря текущего года.

В свою очередь запрет на перевозку нефтепродуктов вводится с 5 февраля 2023-го. Об этом сообщает Департамент казначейства США 10 сентября.

Решение прямо устанавливает рамки для экспорта российской нефти по морю в условиях ограниченной цены и призвано достичь трех целей:

поддерживать надежные поставки морской нефти из России в глобальный рынок;

снизить повышательное давление на цены на энергоносители;

сократить доходы РФ после того, как ее война против Украины раздула глобальные цены на энергию.

Ранее сообщалось, что предельная цена, которую страны G7 хотят установить для российской нефти, должна быть рассчитана с помощью вычета надбавки за риск. Такие надбавки (они же премии) сильно выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а потому значительно повлияли на рыночную стоимость нефти. Без них российская нефть может стоить около $60 за баррель.

О механизме заявила представительница министерства финансов США Элизабет Розенберг, передает Reuters. По ее словам, если убрать премии за риск, должна получиться «справедливая рыночная цена» на нефть из России.

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