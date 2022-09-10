Танковый тральщик ВСУ протаранил российский БМП2
- 10.09.2022, 10:50
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Украинские бойцы расстреляли захватчиков кинжальным огнем с расстояния 10-15 метров.
Танковый тральщик ВСУ протаранил российский БМП. При этом украинцы расстреляли захватчиков кинжальным огнем с расстояния 10-15 метров.
Об этом сообщил в «Фейсбуке» защитник Украины Богдан Вежа.
Он отмечает, что раньше и сам не верил историям о танковых таранах.
«Сегодня был участником тарана танковым тральщиком БМП противника. Беха выведена из строя, десант расстрелян кинжальным огнем с 10-15 метров. Без потерь с нашей стороны», - написал Вежа.