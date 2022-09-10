Белорус придумал дизайн для колбасы, которую скоро выпустят во Вьетнаме 3 10.09.2022, 10:58

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Название там тоже белорусское.

В октябре во Вьетнаме начнут выпускать колбасу под названием Smak. Название и дизайн для мясных изделий ручной работы придумал белорус, пишет citydog.io.

Белорусский брендинг у вьетнамской колбасы появился благодаря Алесю Асоту, «общественному дизайнеру», как он сам себя называет. Основная идея всех работ парня – расширение белорусского языка, истории и культуры через дизайн.

За помощью к дизайнеру обратился Дима Иванов, музыкант из белорусской группы «Аддис Абеба», который вместе со своим украинским другом Михаилом делает в Ханое hand made-колбасы и мясо. Украинец по призванию тоже музыкант, но по образованию технолог, поэтому теоретические знания о том, как и что делать, у него есть.

Как-то своими продуктами Михаил угощал друзей и знакомых. Всем нравилось настолько, что во дворе съемного дома парень сделал небольшую коптильню и решил попробовать продавать свои изделия. Поставлял мясо сначала знакомым, потом решил сотрудничать с местными барами и локальными магазинами.

– Ребята решили все свое производство приправить хорошим внешним видом, поэтому попросили меня помочь. Я каждый подобный шанс использую на пользу Беларуси. Итогом стал такой дизайн, – комментирует Алесь.

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