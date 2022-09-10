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В Минске открылась барахолка с очень низкими ценами

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  • 10.09.2022, 11:12
  • 2,106
В Минске открылась барахолка с очень низкими ценами

Что там продают.

С 8 по 11 сентября в Минске проходит первая осенняя барахолка KaliLaska. Работает с 12:00 до 21:00 на Кальварийской, 33/4 (вход со стороны улицы Пинской), пишет CityDog.io.

На этот раз на барахолке можно неплохо обновить осенний гардероб. Предлагают пальто и куртки для ранней осени; шарфы, перчатки, береты для сентябрьской погоды; ботиночки и кроссовки, сапоги и туфли; свитера, платья, брюки и жакеты. А еще есть книги, посуда, украшения и много другого.

Цены бюджетные. Свитер, например, можно найти и за 12 руб.

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