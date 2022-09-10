«Половина попала в плен»: оккупант рассказал, как войска РФ бежали из Балаклеи 1 10.09.2022, 11:10

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202-й полк захватчиков ретировался в Луганск.

Российский оккупант пожаловался, что из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области ему придется убегать. По его словам, под Балаклеей, которую деоккупировали ВСУ, 202-й полк ВС РФ сбежал во временно оккупированный Луганск.

При чем захватчик подчеркнул, что оккупантам пришлось спасаться пешком. Об этом свидетельствуют аудиоперехват телефонного разговора российского военного с женой, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам оккупанта, половина российских военных сбежала, а еще часть попала в плен к украинским военным. При чем он подчеркнул, что захватчики занимаются массовым бегством.

«На чемоданах сидим. Будем отступать, наверное, убегать. Хорошего тут мало. Вон 202-й полк под Балаклеей был, ушли в Луганск, отошли, отправили, вывезли, а половина в плен попала. Пешком пойдем. Те в Балаклее пешком отступали до Луганска, шли своим ходом. Кто тебя повезет еще? Тут все побегут», – жалуется оккупант.

Также российский военный пожаловался на плохое обеспечение. В частности, он рассказал, что личному составу выдали каски 40-х годов прошлого века, а про бронежилеты не может быть и речи.

«Ничего у нас нету. При чем тут бронежилеты вообще? Сидим с касками стальными 45-х годов. Это позор. Никто ничего не сказал (куда убегать, – ред.) Сказали на блокпост, а оттуда все пойдут куда-то», – заявил захватчик.

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