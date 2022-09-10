Как прикрыть лазейки в санкциях против России 2 10.09.2022, 11:15

Статья Гарри Каспарова и Майкла Макфола в Washington Post.

Соединенные Штаты и другие демократические государства по всему миру справедливо отреагировали на вторжение Владимира Путина в Украину, введя новые санкции в отношении российской финансовой системы, экспорта нефти, газа и некоторых лиц. Эти санкции являются более всеобъемлющими, чем любые другие усилия, предпринятые свободным миром против диктатуры размером с Россию.

Они, безусловно, ослабили российскую экономику. Но только самые большие оптимисты верили, что санкции заставят Путина передумать и вывести армию из Украины. Вместо этого цель этих санкций должна состоять в том, чтобы ограничить способность России вести эту войну против Украины, заставить, а не убедить Путина прекратить свое вторжение. На сегодняшний день достигнуты определенные успехи, но опыт последних шести месяцев также показывает, что многое еще предстоит сделать. У нас есть несколько предложений по мерам, которые, по нашему мнению, стоит предпринять.

Целенаправленный экспортный контроль за секретными технологиями оказался особенно эффективным, поскольку ограничивал возможности России по пополнению высокоточного оружия. Со временем это разрушение сложных технологических компонентов, включая в первую очередь микросхемы, которые Россия не может производить, ослабит военный потенциал Москвы.

Теперь демократический мир должен ввести дополнительные ограничения на импорт таких технологий, как детали самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы и нефтепромысловое оборудование. Россия должна быть полностью лишена возможности импортировать какие-либо высокотехнологичные товары, поскольку в конечном счете большая часть технологий имеет двойное назначение. Любая технология, которая помогает российской экономике, также помогает Путину убивать больше украинцев.

В долгосрочной перспективе исход десятков тысяч российских высокотехнологичных рабочих, спровоцированный путинской войной, также приведет к дальнейшему сокращению военно-промышленной базы России. Двигаясь вперед, Запад должен сделать больше, чтобы облегчить массовую утечку мозгов из России. Демократические страны должны облегчить прием российских иммигрантов, обладающих технологическим опытом, с помощью видов на жительство и различных экономических стимулов. Европа и Соединенные Штаты также должны облегчить иммиграцию политических противников путинского режима и журналистов, чтобы способствовать дальнейшему отчуждению Путина от российского народа.

Санкции также прервали прямые иностранные инвестиции, вызвав нехватку продовольствия, лекарств и материалов. Впечатляет, что из России ушли около тысячи иностранных компаний; большинство из них никогда не вернется. Это влияет не только на ассортимент доступных товаров и услуг; это также сократит передачу технологий и инновации в широком спектре отраслей по всей России, особенно в энергетическом секторе.

Но следует сделать больше. Демократические правительства должны усилить давление на свои компании, которые еще не покинули Россию. Иностранные предприятия, помогающие путинской военной машине, даже посредством простой уплаты налогов, тоже должны столкнуться с санкциями. Международное сообщество также должно заставить такие страны, как Турция, Грузия и Казахстан, которые в настоящее время помогают обходить существующие санкции, прекратить текущие операции по контрабанде.

Персональные санкции в отношении россиян дали реальные и устойчивые результаты. То, на что идут российские олигархи, чтобы обойти попадание в санкционный список или выйти из него, свидетельствует о том, что санкции работают.

Тем не менее санкции до сих пор не введены в отношении тысяч российских чиновников, партийных лидеров, глав региональных правительств, членов правления российских государственных предприятий, пропагандистов и знаменитостей, поддерживающих войну. Пришло время добавить их в список. Люди в третьих странах, помогающие Путину, такие как бывший олигарх Бидзина Иванишвили, де-факто правитель Грузии, должны знать, что они тоже столкнутся с санкциями, если не перестанут поддерживать путинское варварское вторжение. Любой человек, поддерживающий войну России в Украине, пусть даже косвенно или пассивно, должен заплатить за это.

На сегодняшний день санкции оказались неэффективными в отношении российского экспорта ископаемого топлива — основного источника дохода для военных действий России против Украины. Трагично, но предсказуемо, что война Путина резко подняла мировые цены на энергоносители, что принесло Кремлю краткосрочную непредвиденную прибыль. Западные лидеры также сознательно оставили лазейки в санкционном режиме, чтобы правительства и компании могли продолжать покупать российскую энергию. (Например, нетронутым остался Газпромбанк — ключевое финансовое учреждение российской государственной газовой корпорации.)

Хорошая новость заключается в том, что уже запланировано больше. К концу года Евросоюз планирует резко сократить импорт ископаемого топлива из России, а "Большая семерка" намерена реализовать новаторскую идею по ограничению цен на экспортируемую из России нефть по всему миру. Перспектива такого ценового предела уже вынуждает Россию продавать нефть по сниженным ценам. Лидеры демократических правительств во всем мире должны убедительно сигнализировать о своей готовности оказать давление на свои банки, страховые компании и судоходные компании, чтобы добиться ограничения цен. Потребители, живущие в свободном мире, должны перестать финансировать путинскую войну, покупая российскую нефть и газ.

Наконец, демократии должны заявить о своем намерении сохранять санкции до тех пор, пока не будут достигнуты три результата: Украина должна вернуть себе всю свою территорию, включая Крым; Россия должна полностью выплатить военные репарации Украине; и российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Лидеры свободного мира должны избегать искушения предложить частичную отмену санкций за постепенные изменения в военных операциях России, и они никогда не должны делать что-либо в отношении снятия санкций без одобрения правительства Украины.

Расширение и поддержание санкций дорого обойдется США, Канаде и Европе. Но это цена, которую мы должны заплатить за десятилетия бездействия против авторитарных и имперских методов Путина. К счастью, страны свободного мира оплачивают эту ношу исключительно деньгами; украинцы платят кровью.

Гарри Каспаров, Майкл Макфол, The Washington Post

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