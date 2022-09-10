Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев 2 10.09.2022, 11:21

Программа визита держится в секрете.

В Киев прибыла глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. Это ее второй визит в Украину после вторжения России.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle. Анналена Бербок планирует встретится с украинским коллегой – Дмитрием Кулебой. Однако ее точное расписание и планы держат в секрете.

Бербок заявила, что своим визитом она намеренна противостоять потенциальной усталости от войны, которая может настигнуть жителей Германии.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется: с доставкой оружия, а также гуманитарной и финансовой поддержкой», – сказала она.

Бербок считает, что президент РФ делает ставку на то, что западные партнеры рано или поздно устанут от войны в Украине. Для этого он шантажирует мир высокими ценами на энергоносители и периодическими отключениями газопроводов.Но, по словам министра, у России ничего не получится, «потому что вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок».

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