Гомельчанин получил необычное сообщение от российского МЧС 10 10.09.2022, 11:44

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Белорус был удивлен «предложением».

Гомельчанин получил необычное СМС-сообщение от российского МЧС.

Об этом житель Гомеля написал в соцсети, сообщает «Флагшток»:

«На телефон сегодня пришла СМСка — предлагают вступить в батальон «Сейм». Что там у них за чрезвычайная ситуация, если мясо на войну набирают через рандомную рассылку оповещением МЧС?»

Сим-карта, на которую пришла смс, вероятно, была приобретена в Курской области РФ, именно там по требованию Кремля в июле 2022 года был создан батальон «обеспечения» «Сейм» для участие в войне с Украиной.

РСЧС — аналог службы МЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

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