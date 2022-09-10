В Гродно старый Volkswagen удалось продать за 12 тысяч
- 10.09.2022, 11:51
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В чем подвох?
Трое жителей Гродно (мужчины 27 и 45 лет совместно с 53-летней женщиной) организовали «фирму-однодневку» для получения крупного кредита на юридическое лицо, сообщает УВД Гродненского облисполкома. Для получения средств они обратились к своему знакомому, работающему в банке. Он придумал схему взятки с машиной, пишет autogrodno.by.
«Работник банка знал о неплатежеспособности клиентов и о том, что долг они возвращать не планируют, — рассказали милиционеры. — Он, однако, одобрил кредит в размере 200 тысяч рублей якобы на постройку объекта и потребовал свою долю в размере 12 тысяч».
В УВД подчеркнули, что напрямую деньги банковский служащий не брал: вместо этого он оформил продажу автомобиля своей жены (микроавтобуса Volkswagen) фирме, организованной получателями кредита, причем продажа осуществлялась по значительно завышенной стоимости.
В отношении организаторов фирмы возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, а действия сотрудника банка квалифицировали как получение взятки.