В Гродно старый Volkswagen удалось продать за 12 тысяч 10.09.2022, 11:51

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В чем подвох?

Трое жителей Гродно (мужчины 27 и 45 лет совместно с 53-летней женщиной) организовали «фирму-однодневку» для получения крупного кредита на юридическое лицо, сообщает УВД Гродненского облисполкома. Для получения средств они обратились к своему знакомому, работающему в банке. Он придумал схему взятки с машиной, пишет autogrodno.by.

«Работник банка знал о неплатежеспособности клиентов и о том, что долг они возвращать не планируют, — рассказали милиционеры. — Он, однако, одобрил кредит в размере 200 тысяч рублей якобы на постройку объекта и потребовал свою долю в размере 12 тысяч».

В УВД подчеркнули, что напрямую деньги банковский служащий не брал: вместо этого он оформил продажу автомобиля своей жены (микроавтобуса Volkswagen) фирме, организованной получателями кредита, причем продажа осуществлялась по значительно завышенной стоимости.

В отношении организаторов фирмы возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, а действия сотрудника банка квалифицировали как получение взятки.

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