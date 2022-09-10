«Откладывать свои желания не имеет смысла» 2 10.09.2022, 12:03

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Белоруска рассказала о жизни в Варшаве.

Три недели до начала войны в Украине минчанка Валерия и борисовчанин Евгений прожили в Киеве. Они переехали из Беларуси, опасаясь преследования. Только 27 февраля пара добралась до Польши. Как белоруска переживала вынужденный отъезд, как изменились условия жизни, и для кого она готовила бы оптимистично настроенных управленцев, Валерия рассказала EX-PRESS.BY.

Валерию и Евгения в Польше встретили и приютили друзья, затем они помогли найти хорошую квартиру:

— Нам повезло, нас забрали и разместили.

Тогда ребята себя чувствовали нормально физически, но морально было очень тяжело.

О переезде и новом доме

— Я думаю, нам очень сильно повезло. Спасибо всем, кто нас приютил и помогал с жильем. Мы приехали, как я сейчас понимаю, в шоковом состоянии. Хотя тогда казалось, что мы нормально держимся и все делаем четко, — рассказывает Валерия.

— Мы живем в прекрасной квартире, которую нам помогли найти друзья. Квартира в новом доме, из окна виден частный сектор и мини-лес, поэтому смотреть в окно очень приятно.

Помогли друзья, мы сняли квартиру в том же доме и у той же владелицы. Сейчас понимаю, что если бы не их помощь, мы вряд ли быстро нашли такой хороший вариант. По опыту проще всего искать через знакомых — так точки контакта расширяются, появляется больше вариантов, плюс с точки зрения рекомендаций лучше. Сейчас снять квартиру без рабочего договора от польской компании крайне сложно.

По словам Валерии, снимать жилье гораздо дороже, чем в Минске или Киеве. На жилье плюс коммуналку сейчас уходит около 20-22% зарплаты. Одной было бы крайне тяжело потянуть такие расходы, на двоих еще терпимо:

— Как я говорила, нам очень повезло с квартирой. У нас была очень красивая квартира в Минске, мы жили в ней первые после ремонта. Зато текущая удобнее по расположению и количеству комнат.

На вопросы, что есть в доме белорусского — какие-то символы, книги, вещи с родины, что удалось привезти с собой, девушка отвечает:

— Из Киева мы изначально ехали только с рюкзаками. Два чемодана с вещами приехали где-то через 4 месяца после вынужденного переезда, с ними приехало немного — например, поезд Hutkasmachnaa «Night Train» и несколько книг (в частности «К себе нежно» Ольги Примаченко) и несколько десятков фото. В Варшаве мы купили такой же светильник, как в Минске в «Икеа». А так в целом ничего кроме личных вещей с нами не переехало.

О работе и ценах

— Мне повезло, моя работа удаленная, — говорит Валерия. — С этим сейчас есть сложности, конечно, но в целом мой доход изменился не сильно. Плюс я начала индивидуальные консультации по отношениям в работе, коммуникации и карьере. С работой в основном помогают белорусы друг другу, насколько я вижу, в группах в «Фейсбук».

Я думаю, переезд и все потрясения показали мне, что откладывать свои желания, в том числе и карьерные, не имеет смысла. Нужно пробовать и быть смелой, реализовывать то, что давно висело и на что все никак не хватало времени. Поэтому я и начала свою консультационную работу. Мне это всегда нравилось, но только в Польше я решила об этом заявить открыто.

Для меня нет разницы — работать в Беларуси или за границей. Пока работаю удаленно. Но определенно не так просто устроиться в стране с другим языком и корпоративной культурой. Мне кажется, что в том числе и по этой причине многие тут начинают свой бизнес.

Белоруска говорит, что в магазине и на бытовом уровне проблем с польским языком нет. У девушки появилось понимание польского на слух. Она также прошла несколько начальных курсов языка:

— Теперь понимаю процентов 70 из разговора на несложные темы. Если что, всегда выручает английский.

Про случаи дискриминации, когда на работу не хотели брать именно белорусов, слышала (скорее про увольнения), но лично не сталкивалась (как и ее знакомые).

— На мой взгляд цены плюс-минус те же в магазинах. Что-то дороже, что-то дешевле, что-то значительно дешевле на скидках. Например, кофе можно найти в гораздо большем разнообразии и очевидно выгоднее по цене, чем в Беларуси. Большой выбор сыров, то, что в Беларуси очень дорого, тут может стоить копейки. Например, сыр «Бри» можно купить до 6 зл. Это около 3,5 бел. руб. Итальянская паста, соусы, замороженные овощи — все это очевидно дешевле.

День вынужденной мигрантки

— У меня жизнь стала гораздо насыщеннее в хорошем смысле, чем с 2020 года в Беларуси. Сложно возвращаться к обычным делам, когда ждешь стука в дверь. Страх ушел не сразу, конечно, но сейчас я уделяю время не только работе, но и скетчноутингу, консультирую, смотрю обучения, много гуляю — это все, что я не могла позволить себе в Беларуси почти 2 года, — рассказывает девушка.

— Почти все наши друзья переехали в Польшу или Литву, поэтому в новых большой необходимости нет. При этом тут я возобновила общение с теми, с кем в Минске оно почти ушло или с кем я знакома была только в соцсетях.

Молодые люди стараются много гулять, видеть новые места в городе или недалеко от города, иногда путешествуют по Польше или ездят к друзьям в Литву. Ходят на мероприятия белоруской диаспоры:

— Белорусская диаспора довольно активная, постоянно проходят какие-то выставки/концерты/презентации. И это очень здорово.

Стараемся выезжать — были в Закопане, Кракове и Вильнюсе плюс в небольших городках вокруг Варшавы. Пока сложно по затратам, не то, чтобы есть возможность путешествовать, как раньше. Раньше я могла позволить себе выезжать раз в месяц как минимум из Беларуси, сейчас с одной стороны проще и дешевле добраться, с другой — цены подросли, а доход пока нет.

Идеально ехать везде не в классический сезон. Например, в Закопане очень здорово в мае — людей мало, а снег в горах уже почти везде сошел. И цены ниже, и никто не толкается около фуникулера.

О тоске по близким и о мечте

— Я скучаю по семье и собаке, которые остались в Беларуси, переживаю за их безопасность. Друзья почти все выехали, поэтому мы созваниваемся в «Телеграм», иногда большими компаниями, и стараемся ездить друг к другу в гости по возможности, — говорит Валерия.

Больше всего скучаю по людям и атмосфере, где ты свой. Скучаю по тому времени, когда казалось, что в Беларуси все возможно и вот еще чуть-чуть и мы наконец сможем зафонтанировать с утроенной силой. Построить что-то совершенно новое и потрясающее. Справляюсь с помощью психолога, разговоров с друзьями, работы.

Мои родные — лучшие. Они вздохнули спокойнее, когда я уехала — и поддерживают меня во всем.

Я мечтаю жить каждый день так, как будет лучше для меня и для нас. Есть обстоятельства, на которые я могу повлиять косвенно и которые не зависят от меня. Поэтому делаем, что можем — и живем здесь и сейчас.

— Если бы завтра появилась возможность вернуться в Беларусь, чтобы ты взяла с собой из эмиграции?

— Все зависит от обстоятельств. Думаю, что я взяла бы рюкзак и рванула бы к семье.

— Что ты готова сделать для новой Беларуси с учетом нового опыта выживания в чужой стране?

— Я бы готовила оптимистично настроенных управленцев.

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