ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Луганской области

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Луганской области1
- 10.09.2022, 12:04
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Взорваны командные пункты врага.
Полномасштабная война России против Украины идет уже 199-й день. За прошлый день украинские защитники ликвидировали 400 оккупантов, уничтожили их танки, вертолет, а также много другой вражеской техники. В командных пунктах врага, казармах и базах по ремонту и обслуживанию техники были взрывы.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В субботу утром он рассказал о том, потери российских оккупантов в результате взрывов составляют до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.
«Россия превосходит нас финансово и по количеству техники, но развитая десятилетиями в России коррупция играет в пользу Украины», - пояснил глава ОВА.
Кроме того, о потерях врага сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.09 ориентировочно составили:
личного состава ‒ около 52250 (+350) человек ликвидировано,
танков ‒ 2136 (+14) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4584 (+9) ед,
артиллерийских систем – 1259 (+22) ед,
РСЗО – 311 (+5) ед,
средств ПВО ‒ 162 (+3) ед,
самолетов – 239 (+0) ед,
вертолетов – 212 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),
крылатых ракет ‒ 214 (+0),
кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3 399 (+55) ед,
специальной техники ‒ 114 (+4).