ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Луганской области 1 10.09.2022, 12:04

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Взорваны командные пункты врага.

Полномасштабная война России против Украины идет уже 199-й день. За прошлый день украинские защитники ликвидировали 400 оккупантов, уничтожили их танки, вертолет, а также много другой вражеской техники. В командных пунктах врага, казармах и базах по ремонту и обслуживанию техники были взрывы.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В субботу утром он рассказал о том, потери российских оккупантов в результате взрывов составляют до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.

«Россия превосходит нас финансово и по количеству техники, но развитая десятилетиями в России коррупция играет в пользу Украины», - пояснил глава ОВА.

Кроме того, о потерях врага сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.09 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 52250 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2136 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4584 (+9) ед,

артиллерийских систем – 1259 (+22) ед,

РСЗО – 311 (+5) ед,

средств ПВО ‒ 162 (+3) ед,

самолетов – 239 (+0) ед,

вертолетов – 212 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),

крылатых ракет ‒ 214 (+0),

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 399 (+55) ед,

специальной техники ‒ 114 (+4).

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