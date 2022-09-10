«Балаклею освободили 15 танками» 6 10.09.2022, 12:08

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Украинский спецназ использовал тактику стремительного штурма.

8 сентября официальный Киев подтвердил информацию об освобождении Балаклеи. 9 сентября в Сети появились сообщения, что ВСУ зашли в Изюм, попутно заняв поселки Оскол и Капитоновка в Харьковской области.

Кроме этого, появляются данные о появлении украинских защитников недалеко от Лимана Донецкой области. Пропагандисты пишут о катастрофической ситуации на востоке Украины, требуя подмоги и решительности военных начальников.

Издание dialog.ua проанализировало сообщения в пабликах об операции ВСУ в Балаклее и узнало интересные подробности.

Город был взят колонной украинской техники из 15 танков. Эту информацию распространил российский ТГ-канал «Два майора», который цитирует Conflict Intelligence Team (CIT) и Bloomberg.

У бойцов Росгвардии, на которых был оставлен город, не было контакта ни с авиацией, ни с артиллерией. В итоге им пришлось отступать.

По данным ТГ-канала, наступление началось 6 сентября. Колонна украинской техники из 15 танков за первый день освободила шесть шел, 7 сентября - еще одно.

ВСУ быстро заезжали в центр населенного пункта, подавляли огневые точки противника и занимали населенный пункт.

Украинский спецназ использовал тактику стремительного штурма, пишет Conflict Intelligence Team (CIT). Именно она и обеспечила быстрый прорыв во время внезапного наступления украинских сил в Харьковской области.

К началу наступления ВСУ в Балаклее не было ни оккупантов РФ, ни боевиков формирований «Л/ДНР». Город контролировался двумя ротами Росгвардии.

По данным «советника» главаря «ДНР» Яна Гагина, во время штурма в городе находились только бойцы СОБР. Их было меньше роты. По последним данным, все захватчики были ликвидированы.

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