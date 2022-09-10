Чарльза ІІІ официально провозгласили королем Великобритании 4 10.09.2022, 12:17

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Впервые в истории заседание Совета престолонаследия транслировалось по телевидению.

10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне впервые за 70 лет собрался Совет престолонаследия — орган, официально провозглашающий короля Великобритании. Хотя старший сын покойной Елизаветы II автоматически стал монархом, традиция обязывает провозгласить специальную прокламацию и назвать имя нового главы государства и стран Содружества.

Впервые в истории заседание Совета престолонаследия транслировалось по телевидению, сообщила газета The Guardian со ссылкой на резиденцию королевской семьи.

Церемония началась в 10:00 по Лондону (12:00 по Минску).

В 12.07 (по Минску) лорд-президент Великобритании Пенни Мордаунт зачитала прокламацию, в которой новый король именуется Чарльзом ІІІ.

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