«Фронт просто обрушен»: у террориста Гиркина истерика из-за входа украинской армии в Купянск

«Фронт просто обрушен»: у террориста Гиркина истерика из-за входа украинской армии в Купянск7
- 10.09.2022, 12:21
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Город является ключевым логистическим центром для российской группировки на Изюмском направлении.
ВСУ в ходе стремительного контрнаступления обвалили России фронт в Харьковской области. Ситуация критическая. С таким заявлением утром 10 сентября выступил полковник ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) на своем канале в Telegram, передает dialog.ua.
Стрелков крайне болезненно отреагировал на сообщения о том, что ВСУ уже полностью освободили город Купянск. Появились первые фото, на котором военные водружают флаг Украины на здании городского совета города.
«У**ы (украинцы - ред.) взяли Купянск... Если это правда, значит фронт в этом районе просто обрушен», - пожаловался российский диверсант.
Он уточнил, что российская пропаганда начала называть происходящую катастрофу «правильным тактическим решением», оправдывая провалы армии.
«На лицо продолжающийся острейший оперативный кризис на широком участке фронта, уже переросший в крупное поражение. Сейчас, по сути, речь нашей стороны может идти только о том, как прекратить его дальнейшее углубление и не допустить перерастания оперативного поражения в стратегическое... Хотя, в общем, оно уже переросло. «Сражение за инициативу» противник уже выиграл. Теперь речь должна идти о том, чтобы не дать ВСУ окружить и уничтожить крупные соединения наших войск», - сообщил Стрелков.
Стоит отметить, что Купянск является ключевым логистическим центром для российской оккупационной группировки на Изюмском направлении.
Именно через него шло снабжение россиян вооружением, снарядами и прочим. С возвращением города под контроль Украины данная группировка обречена.