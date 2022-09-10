«Фронт просто обрушен»: у террориста Гиркина истерика из-за входа украинской армии в Купянск 7 10.09.2022, 12:21

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Город является ключевым логистическим центром для российской группировки на Изюмском направлении.

ВСУ в ходе стремительного контрнаступления обвалили России фронт в Харьковской области. Ситуация критическая. С таким заявлением утром 10 сентября выступил полковник ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) на своем канале в Telegram, передает dialog.ua.

Стрелков крайне болезненно отреагировал на сообщения о том, что ВСУ уже полностью освободили город Купянск. Появились первые фото, на котором военные водружают флаг Украины на здании городского совета города.

«У**ы (украинцы - ред.) взяли Купянск... Если это правда, значит фронт в этом районе просто обрушен», - пожаловался российский диверсант.

Он уточнил, что российская пропаганда начала называть происходящую катастрофу «правильным тактическим решением», оправдывая провалы армии.

«На лицо продолжающийся острейший оперативный кризис на широком участке фронта, уже переросший в крупное поражение. Сейчас, по сути, речь нашей стороны может идти только о том, как прекратить его дальнейшее углубление и не допустить перерастания оперативного поражения в стратегическое... Хотя, в общем, оно уже переросло. «Сражение за инициативу» противник уже выиграл. Теперь речь должна идти о том, чтобы не дать ВСУ окружить и уничтожить крупные соединения наших войск», - сообщил Стрелков.

Стоит отметить, что Купянск является ключевым логистическим центром для российской оккупационной группировки на Изюмском направлении.

Именно через него шло снабжение россиян вооружением, снарядами и прочим. С возвращением города под контроль Украины данная группировка обречена.

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