«Других таких мест в Беларуси нет» 2 10.09.2022, 12:30

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Как минский архитектор строит экопоселок в живописном месте.

Возле Браслава, на берегу озера строится эко-поселок, где скоро любой сможет арендовать домик с сауной. Идея таким образом развивать внутренний туризм принадлежит минскому архитектору и руководителю бюро Zrobim architects Андрею Маковскому (Андрусь Bezdar). Он продумал все до мелочей: и как должно выглядеть современное жилье для отдыха на природе, и как обеспечить постояльцу максимальный комфорт, и какие развлечения и активности ему можно предложить. Два дома уже готовы на 100% и журналисты realt.by отправились в озерный край, чтобы увидеть все своими глазами.

Будущий эко-поселок находится на окраине Браслава, на лесистом берегу озера Бережье. Рядом — тихое садовое товарищество, где Андрей Маковский и выкупил сразу несколько участков для реализации задуманного. Место выбрано отличное — хорошие подъездные пути, чистый сосновый лес, в ста метрах — пляж. Но почему Браслав, а не что-то ближе к Минску?

— Мест, подобных Браславским озерам, больше нигде в Беларуси не встретишь, — говорит Андрей. — А еще здесь много исторических локаций с усадьбами, костелами, церквями — здесь много чего можно посмотреть. Тем более, что все это мне знакомо с детства — недалеко от Браслава дача моего деда, я много времени здесь проводил летом, поэтому знаю все интересные места вокруг. Я даже карту персональных рекомендаций составил. Плюс этой локации — сюда хочется возвращаться, за выходные не изучить все окрестности. Если бы я этот эко-поселок задумал условно в чистом поле, то это было бы «одноразовое» место, куда никто не захочет приехать еще раз.

До поездки на Браслав мы изучили рендеры из проекта эко-поселка. Что ж, картинки, конечно, красивые, задумка интересная, архитектура современная, можно сказать, заграничная — ничего подобного в Беларуси для туристов еще не проектировали.

По сути, это глэмпинг или эко-отель. Турист приезжает в красиво оформленный номер со всеми удобствами, но на природе. Плюс получает список развлечений — покататься на каноэ, сапборде, заказать джип-тур, велопоход.

Но мы то знаем, как реализация может отличаться от проекта. Реализация первых двух домиков говорит об обратном — все выглядит точно так, как было задумано.

Итак, что представляет собой эко-поселок на данный момент? Это два мини-домика, расположенных на некотором удалении друг от друга на довольно сложном рельефе. К каждому ведет большая черная терраса. Возле первого находится декоративный (не для купания) бассейн с бетонной чащей-кострищем над водой. Позже зоны отдыха получат гриль-зоны, бочки фурако.

С точки зрения архитектуры это довольно оригинальные объекты — тотально черные, с интересной раскладкой деревянных реек обшивки фасада, с панорамными окнами без видимых рам, и необычной формой крыши.

Андрей рассказал, что к идее эко-поселка его подтолкнул опыт московского партнера Zrobim architects в Москве.

— У нашего партнера есть компания Elka Haus, которая занимается производством небольших домов для туристов по всей России, — объясняет Андрей. — Сейчас границы закрыты, поэтому люди осваивают внутренний туризм. Соответственно, формат домика с удобствами в хорошей локации оказался востребованным. Идея мне понравилась, подумал, почему бы в Беларуси что-то подобное не реализовать. Но дизайн домика все же переделал — платформа осталась та же, но внешне белорусская версия выглядит по-другому.

Дом получил панорамные окна без белых рам, другую форму крыши вместо классической двухскатки. В отделке уже более сложная, но более эстетичная мелкая рейка вместо широкой в российском варианте. Внутри дом полностью переделан, в нем другая планировка, мебель, добавлена сауна. В итоге строение получило совсем другой вид, стало более функциональным. Андрей говорит, что сейчас домики будут производиться в таком варианте и для России, и для Беларуси. Правда, у нас они будут называться Nomad Hоusеs (nomad — кочевник).

— Это самое маленькое жилое пространство, которое мне приходилось проектировать, — говорит Андрей. — И это удивительно, сколько можно уместить на 16 «квадратах» — кроме жилой части, здесь есть еще санузел и сауна.

Жилая часть представляет собой двуспальную кровать на невысоком подиуме возле главного панорамного окна — с этого места открывается вид на лес. Андрей обещает, что чуть позже появятся шторы.

Под подиумом спрятаны места для хранения. За спальным местом находится остров кухни — стол с раковиной и смесителем. Под ним — встроенный холодильник и отсек для хранения посуды.

Мебель изготовлена из фанеры, выкрашена в белый цвет. Белые здесь даже полы. Отделка стен и потолка — разреженная деревянная рейка.

Напротив панорамного окна — белая стена, состоящая из трех дверей. За одной прячется бойлер горячей воды, за второй — электрощиток.

Самое интересное — за центральной дверцей. Там мы находим санузел с умывальником, душ и сауну за стеклянной перегородкой.

Вход в парилку организован через душевую. Фишка сауны еще и в том, что если оставить открытой дверь в санузел, то можно смотреть на лес через окно за кроватью.

Свет внутри светодиодный, можно регулировать его цвет. Также есть ночная подсветка домиков, террасы и бассейна.

Домик приезжает на участок в готовом виде — сантехника, мебель и освещение монтируются сразу на производстве. На месте его остается лишь установить на фундамент (в нашем случае — на винтовые сваи) и подключить к коммуникациям — водопроводу, электричеству и канализации.

Дома каркасные, хорошо утепленные, поэтому жить в них можно в любую пору года — он быстро нагревается и медленно остывает. Жилая часть отапливается двумя электроконвекторами, в санузле — теплые полы.

Уже готовые «номера» — формат для одного-двух человек. Но обещаются домики и на 35 м2. В них уже две комнаты, поэтому там можно будет поселиться семье с ребенком, или компании из 5 человек. Правда, они без сауны. Эти дома уже в работе, скоро их доставят в Браслав.

По поводу строений большего размера (в проекте есть дом и на 50 м2) у организаторов эко-поселка есть сомнения — нужны ли такие?

— Проект рассчитан на креативный класс людей, это точно не про шумную компанию с водкой, танцами и рыбалкой, — говорит Андрей. - Это про эстетику, единение с природой, отдых, возможность, расслабиться, выдохнуть, укрыться от информационного негатива.

После установки всех домиков их можно будет бронировать. За это время предстоит решить вопрос с персоналом — кому-то же надо присматривать за поселком: убраться в номере, помыть террасы, покосить, налить-слить воду в бассейне и так далее.

Андрей Маковский уверен, что такой формат отдыха станет популярным и в дальнейшем опыт эко-поселка в Браславе будет масштабироваться.

— Это пилотный проект, дальше мы его будем дублировать в других местах — рассматриваем Налибокскую пущу рядом с эко-тропой, Голубые озера и Вилейку. В одной локации будет от 5 до 10 домов.

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