Изюмский котел все ближе: опубликована карта 8 10.09.2022, 12:34

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В Кремле созвали срочное совещание.

ВСУ заняли в Харьковской области Балаклею и многие других ранее оккупированных РФ населенных пунктов, поставив многотысячную российскую группировку в стратегически важном городе Изюм под угрозу окружения.

Об этом в своей новой сводке сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Согласно прогнозам аналитиков, оккупанты с Изюме могут готовится к «жесту доброй воли», так как вскоре украинские военные продвинуться максимально близко к этому городу.

Эксперты сообщают, что по состоянию на 9 сентября защитники Украины с помощью успешной контрнаступательной операции в регионе сумели освободить около 2500 квадратных километров на Харьковщине.

9 сентября ВСУ уже достигли окрестностей Купянска и наступают на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока.

Утром 10 сентября появилась информации о входе украинской армии в Купянск. Над городской администрацией поднят украинский флаг, это подтвердили депутаты украинского парламента и местные чиновники.

Уже в ближайшие дни ВСУ могут перерезать врагу наземные пути сообщения с этим городом. Он охвачен с трех сторон, потому положение оккупантов РФ здесь уже критическое.

Кроме того, по мнению составителей отчета, украинские военные продвинулись к северу от Грушевки, продолжая направление в сторону логистического узла врага в Большом Бурлуке на северо-востоке Харьковщины.

В свою очередь, говорится в новом отчете, Москва перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить наступление украинских войск после того, как украинские силы добились значительной оперативной внезапности. Министерство обороны страны-оккупанта и пропагандистские телерадиоканалы опубликовали кадры с российскими военными конвоями, которые, как сообщается, направлялись для усиления Купянского, Изюмского и общего харьковского направлений, но не признали украинские успехи в этом районе. Успешное контрнаступление ВСУ продолжает сводить на нет усилия России превратить Изюм в зону экономии сил.

Отмечается также, что в Кремле отказываются публично говорить об успехах украинских военных в Харьковской области, но контрнаступление побудило кремлевского диктатора Владимира Путина созвать в пятницу, 9 сентября, встречу с высшими российскими силовиками и политическими деятелями.

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