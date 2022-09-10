Стало известно, каких болезней станет больше в Беларуси 10.09.2022, 12:56

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Изменение климата повлияет на здоровье белорусов.

Ученые озвучили, каких именно болезней станет в Беларуси больше. И назвали, с чем это связано, рассказал старший научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук кандидат географических наук Виктор Мельник, пишет БелТА.

Мельник рассказал, что изменение климата может вызвать резкие перепады температур, а это, в свою очередь, окажет влияние на функциональном состоянии органов дыхания и системы кровообращения.

- По данным европейских и американских исследователей, жара или холод в необычное для них время индуцируют увеличение количества обращений за медицинской помощью и даже смертность, - пояснил Мельник.

И добавил, что в Беларуси климат становится суше и жарке, так что его патогенность возрастает.

К тому же, как говорит специалист, переносчики трансмиссивных болезней человека оживляются даже при скромном увеличении температуры.

- А такие заболевания, как иксодовый клещевой боррелиоз и энцефалит, на территории Беларуси, к сожалению, уже не редкость. Поэтому есть большая вероятность, что в будущем обращений к врачам по поводу плохого состояния здоровья из-за погоды станет больше, - уточнил Мельник.

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