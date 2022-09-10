Эрдоган водит Путина, как козу по кругу 3 10.09.2022, 13:00

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Президент Турции ведет тонкую восточную игру.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ведет тонкую восточную игру, умело маневрируя между Россией, Западом и Украиной. Кроме того, турецкий лидер является гарантом зернового соглашения, и вряд ли поддержит Путина в его желании сорвать экспорт зерна с Украины.

Об этом obozrevatel.com рассказал эксперт по международным вопросам Евгений Добряк. По его словам, Эрдоган заинтересован в победе Украины.

«Что касается Украины, Эрдоган с Путиным говорит об экономическом сотрудничестве, увеличении товарооборота, не поддерживает санкции, а с другой стороны он приезжает в Украину, помогает в военно-техническом плане, дает «Байрактары», боевые машины, средства связи, другую помощь. Он является гарантом зерновой сделки, очень неплохим гарантом. Он считает Крым украинским», – отметил эксперт.

По его словам, Турция ищет выгоду в ситуации, например, хочет стать газовым хабом и помогать Европейскому союзу через свои газопроводы. Добряк не считает, что между Эрдоганом и Путиным есть какие-то договоренности, направленные на срыв зерновой сделки.

«Эрдоган на это не согласится. Потому что у Эрдогана свои заинтересованности в зерновом соглашении, потому что он полностью контролирует этот процесс и контролирует пути поставок зерна на Африканский рог, на страны Ближнего и Среднего Востока и на некоторые страны Юго-Восточной Азии», – сказал Евгений Добряк, добавив, что Турция еще и зарабатывает на перевалке.

По словам эксперта, Эрдоган прекрасно понимает, что Украина не пойдет на переговоры с Путиным до вывода оккупационных войск, поэтому все разговоры о переговорах – это имитация.

«У меня такое впечатление, что Эрдоган водит Путина, как козу по кругу, по этим вопросам переговоров. Он прекрасно понимает, что Украина и ее союзники не пойдут на переговоры с Российской Федерацией, пока последний сапог агрессора не покинет украинскую землю. Он это прекрасно понимает, и мало того, я уверен, что он заинтересован в победе Украины. Конечно, Эрдоган смотрит на будущий возможный политический союз Великобритании, Польши, Украины и Турции», – резюмировал Евгений Добряк.

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