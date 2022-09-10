Кардиолог назвала допустимую ежедневную дозу вина 10.09.2022, 13:04

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Нормы для мужчин и женщин отличаются.

Главный врач Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Наталья Гаврилова рассказала, какая ежедневная доза употребления вина считается допустимой.

Так, для женщин она составляет до одного бокала (150 мл) вина в день, а для мужчин — до двух бокалов. По словам Гавриловой, среди различных алкогольных напитков красное вино наименее опасно для здоровья из-за его уникального набора именно безалкогольных компонентов.

Так, красное вино богато полифенолами, которые обладают антиоксидантным, противовоспалительным и антиагрегантным действием. Однако врач рекомендовала употреблять безалкогольное красное вино, потому что именно оно снижает уровень артериального давления.

При этом кардиолог привела статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой за последние три года потребление алкоголя в мире в среднем выросло на 50%, а ежегодно от злоупотребления алкоголем умирает более 3 млн человек.

Злоупотребление алкоголем является ведущим в мире фактором риска смерти среди мужчин в возрасте от 15 до 59 лет, являясь причиной травм и сердечно-сосудистых осложнений.

Регулярное употребление алкоголя дозозависимо повышает артериальное давление (АД). Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя как разовое, так и постоянное, может стимулировать возникновение аритмий и даже стать причиной внезапной сердечной смерти.

«Длительное употребление алкоголя увеличивает риски возникновения многих злокачественных новообразований, особенно рака желудочно-кишечного тракта и печени, а у женщин употребление даже низких доз алкоголя связано с повышенным риском развития рака груди», — подчеркнула Гаврилова.

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