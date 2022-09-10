«Ехала так, что другие шарахались» 1 10.09.2022, 13:13

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Белоруску могут лишить водительских прав.

8 сентября текущего года в одном из мессенджеров была обнаружена публикация, которая не только взбудоражила всю общественность, но и сильно заинтересовала сотрудников Госавтоинспекции.

В публикации находился видеоролик, на котором видно, как водитель автомобиля Geely красного цвета совершил ряд нарушений ПДД, подвергая при этом опасности не только себя, но и других водителей, вынудив их буквально «шарахаться» от мчащегося и «обезумевшего» внедорожника, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Водитель, пренебрегая нормами ПДД и уважением к другим участникам дорожного движения, совершил обгон на железнодорожном переезде. Кроме этого, еле вписавшись в поворот, нарушил правила маневрирования, заставив других водителей применять вынужденные меры во избежание дорожно-транспортного происшествия.

Как выяснилось, за рулем оказалась 44-летняя женщина, местная жительница. Она полностью признала свою вину и пояснила, что допустила ряд нарушений ПДД из-за вынужденных личных обстоятельств.

По итогу, на водителя составили 4 административных материала, по которым предусмотрено административное взыскание в виде штрафа, а также лишения права управления. К слову, за нарушение правил обгона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 1 года или без лишения, а за создание аварийной обстановки – штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет или без лишения.

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