Украинский комбат: Российские военные сбежали из Изюма 5 10.09.2022, 13:15

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Был слышен сильный взрыв со стороны моста.

Российские оккупанты сбежали из Изюма, бросив свою технику.

Об этом со ссылкой на бойцов «Легиона свободы» сообщил командир батальона «Свобода» Петр Кузык.

«Бойцы «Легиона Свободы» передают из Изюма, что решисты сбежали из города и бросили технику. Ни одного орка или сепара в центре уже нет! Только был сильный взрыв со стороны моста», - написал он.

Официального подтверждения информации об освобождении Изюма пока нет.

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