Ближе не бывает: какие недорогие дома продают недалеко от МКАД 10.09.2022, 13:26

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Некоторые стоят дешевле минской двушки.

Realt продолжает искать подходящие варианты загородного жилья возле Минска. Сегодня в обзор попали дома на минимальном расстоянии от МКАД с современным ремонтом и не заоблачной стоимостью.

СТ «Солнечный Бор», Московское направление, 10 км от МКАД

СТ находится рядом практически в Колодищах, поэтому дачникам доступна вся инфраструктура поселка: новая школа и детский сад, магазины, аптека, почта, банк. Дорога до Минска занимает не более 15 минут на машине.

Здесь продается двухэтажный дом. Он щитовой, обложен кирпичом и оштукатурен. В 2018 году его реконструировали и утеплили. Общая площадь — 74,5 м2.

Дом со всеми удобствами, готов для постоянного проживания. В нем три комнаты, кухня, санузел.

Все необходимые коммуникации подведены: центральное круглогодичное водоснабжение, газ, канализация.

Участок 6,7 соток, ровный, правильной прямоугольной формы. На нем еще и баня есть, и домик для детей, и качели, и гараж со смотровой ямой.

Все это можно купить за 63 900 долларов.

Колодищи, Московское направление, 8 км от МКАД

Это ближайший пригород, дом находится в «старой» части поселка (не «Полигон»), на краю заказника «Глебковичи». До метро «Уручье» — 9,5 километров. Дорога к дому асфальтирована. Рядом остановка городских электричек.

Здесь продается довольно большой дом общей площадью 139 «квадратов» плюс подвал. В 2022 году в доме сделан косметический ремонт снаружи и внутри.

Первый этаж с отличным ремонтом, полностью готов к проживанию. Второй этаж — без отделки.

Во время ремонта сделан новый ввод электричества, поставлены новые счетчики и отопительный котел.

На участке в 5 соток есть еще и новая беседка. Стоимость — 90 000 долларов.

Серафимово, Пуховичское направление, 9 км от МКАД

Деревня небольшая, находится рядом со съездом с трассы М-1 на Михановичи. Каждые 20-30 минут сюда ходит автобус из Минска.

Здесь продается блочно-кирпичный трехуровневый жилой дом общей площадью 169 м2. Внутри хороший ремонт и современная мебель.

Есть все коммуникации: электричество, газ, водопровод. Канализация пока местная, в перспективе подключение к центральной (она проложена по поселку, осталось запустить). В 2023 году будет проложено оптоволокно.

Размер участка — почти 5 соток. На нем посажены плодовые деревья, есть огород, теплица. Этот вариант стоит 85 000 долларов.

Нелидовичи, Мядельское направление, 8 км от МКАД

Деревня небольшая, на две улицы, в 20 минутах от Минска с хорошим природным окружением. Сюда ходят автобусы № 402, 846.

Дом бревенчатый, обложен кирпичом, материал крыши — шифер. Год постройки — 2003 год. Общая площадь — 90 м2. В доме два этажа (мансарда с французским балконом).

На первом этаже находятся просторная гостиная с зоной отдыха и кухня, санузел с душевой кабиной.

Отопление газовое, канализация местная. Рядом с домом есть колодец.

Участок большой — 20 соток. На нем газон и плодовый сад.

За дом просят 62 900 долларов.

СТ «Здоровый Сад», Мядельское направление, 8 км от МКАД

Неплохое место для жизни вблизи Минска: 10 минут на авто до МКАД, 5 минут до Вячи. Рядом два магазина, в 6 минутах езды -ТЦ All на Долгиновском тракте. Маршрутки ходят каждые 10−15 минут, рядом в деревнях Паперня и Вишневка есть детские сады, школы, амбулатория, почтовое отделение. В садовом товариществе многие живут постоянно.

Тут продаётся жилой дом на 131 м2, с ремонтом. Он двухэтажный, на фасаде — сайдинг. Внутри современный интерьер с мебелью и бытовой техникой.

Отопление электрическое, вода из собственной скважины, канализация местная.

Участок ровный, 5 соток. На нем построены беседка и сарай. Стоимость — 82 500 долларов. Владельцы рассматривают возможность обмена на квартиру в районе Каменной Горки или Грушевки.

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