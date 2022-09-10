В России вернувшийся из Украины оккупант избил стулом директора кафе 26 10.09.2022, 13:35

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Предприниматель не оценил «подвигов» захватчика.

В России оккупант, который вернулся живым из Украины, накинулся на директора одной из местных пиццерий. Предприниматель не оценил «подвигов» захватчика, которого отправили в Украину убивать, мародерствовать и отбирать территории.

Инцидент произошел в российском городе Тула. Видео опубликовал один из пропагандистских каналов в Telegram в пятницу, 9 сентября, пишет obozrevatel.com.

На кадрах показано, как в заведение зашли трое мужчин в военной одежде, хозяин заведения сидел за одним из столиков. У одного из посетителей внезапно возник к нему классический русский вопрос – «Че смотришь?».

Между ними завязалась словесная перепалка. Тогда оккупант сказал, что только недавно вернулся из Украины. На что предприниматель ответил: «Ну и что?».

После этого обиженный российский оккупант вышел из кафе и вернулся с еще одним человеком. Далее на кадрах показано, как захватчик схватил стул и набросился на директора пиццерии и его знакомого.

Разнимать драку приехали сотрудники Росгвардии, после чего задержали всех участников.

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