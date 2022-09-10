«944 – это Мелания Трамп, а 924 – Брижит Макрон» 3 10.09.2022, 13:44

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Белорус поделился историей восстановления раритетного автомобиля.

«Вы удивитесь, но это тарга! Хотя ГАИ в техпаспорте написала, что это хэтчбек», – рассказывает сайту abw.by Алексей о странностях с определением типа кузова. Вместе с этой машиной он уже девять лет. Не все в ней идеально, тем не менее вложено и сделано немало.

«944 – это Мелания Трамп, а 924 – Брижит Макрон»

– Это была детская мечта. Сразу скажу, что в NFS никогда не играл, хотя многие влюблялись в машины этой марки из-за нее. Просто увидел в детстве Porsche в соседнем дворе. Тогда у нас ходила легенда, что таких автомобилей всего несколько штук в мире, запчастей на них не бывает – только если какая-то разобьется, тогда можно снять детали с нее. Конечно, ерунда это все, но детские легенды – они такие.

Когда вырос, любовь к марке сохранилась, 944 оставался мечтой. 911 – это классно, но здесь мотор спереди, коробка сзади, силуэт... «Ненастоящий» Porsche, Porsche для бедных? Сейчас такие машины постепенно становятся даже не янг-, а олдтаймерами. Цены растут неимоверно. Подождите еще 5-10 лет, и тогда поговорим о том, «настоящий» это Porsche или нет.

Специально для того, чтобы машину не путали с 924, сзади наклеил шильдик. А вообще видел в интернете хорошую фотографию в тему – сзади сняты Мелания Трамп и Брижит Макрон. Так вот, 944 – это Мелания, 924 – Брижит. У 944 более объемные формы, расширены арки, другая посадка.

Ходит забавная байка, что в эти машины подходят запчасти от Audi и VW. Но это из той же серии, что «вчера видел инопланетян». Ничего не подходит, особенно в рестайлинговые автомобили. В 924 вообще ставился мотор 2.0, а здесь 2.5. По сути, 944 – это модель следующего поколения.

«Было много дурацких ошибок»

Этот 944 я искал достаточно долго, в 2013-м он всплыл в продаже в Новополоцке. Тогда меня не было в Беларуси. Пытался писать продавцу – он не отвечал. Звонил в роуминге, потратил бешеные деньги, но все-таки отправился туда с эвакуатором. За машину просили 10.000 долларов, удалось уговорить продать ее за 8000 и в рассрочку. Так что домой я возвращался уже с автомобилем. Бывшему владельцу большое спасибо, что поверил мне на слово, деньги я ему постепенно отдал.

Машина при покупке была на ходу, просто мне было спокойнее довезти ее на эвакуаторе. Тогда в 944 был другой мотор, иная подвеска. Восстанавливать начал с тормозов, затем были найдены турбомотор и подвеска... К сожалению, на первом этапе у меня было много дурацких ошибок, машину купил просто по «фану», не понимая, что и зачем. Куча денег была выброшена впустую. К счастью, потом нашлись единомышленники. Если бы я познакомился с ними раньше, то тысяч десять бы точно сэкономил.

Вообще в восстановлении старой машины очень важно именно клубное движение: помогаем друг другу, обмениваемся запчастями. Это такой большой внутренний рынок. Только благодаря подобным людям можно восстанавливать такие машины. Знаю, что в Минске есть еще один 944, – Денис, привет! Вроде бы есть автомобиль в Лиде. Пожалуй, из белорусских 944 на ходу это и все. Версий Turbo у нас нет.

«К этой зиме впервые обработаю днище»

Здесь под капотом 2.5 с турбиной, не «оппозитник», а рядная «четверка». По-хорошему это уже третий мотор. Изначально стоял дохленький двигатель с огромным масложором, его просто выбросили. Второй мотор 2.5 настроили отлично, все сделали, я на нем проехал 300 километров – и тут в продаже всплыл турбодвигатель. От таких предложений не отказываются. Процесс внедрения не был простым: свои крепления, «уши»... Только благодаря фанатам марки Виктору и Кириллу все удалось сделать. К слову, мотор алюминиевый, но в него поставили гильзы, чтобы спокойно крутить.

Коробка здесь тоже от турбоверсии, она пятиступенчатая. «Шестиступки» шли только для 968. В принципе пяти скоростей вполне хватает. Главная особенность в том, что коробка передач находится сзади, к ней идет приводной вал в трубе – так называемая схема Transaxle. Знаю, что в России на 500-сильных машинах трубу просто сворачивает, она не выдерживает большой мощности.

Здесь стоит червячная блокировка, а не дисковая, поскольку ее дешевле и проще обслуживать. Починка дисковой стоит абсолютно неадекватных денег. Зато червячная блокировка показывает себя отлично до 350 сил, а больше, по крайней мере пока, выжимать не планирую.

На стенд я не заезжал, хотя по опыту одноклубников знаю, что эти моторы свои «лошади» держат. Турбина здесь «дует» всего 0,7 атмосферы. Но она будет дорабатываться, а пока для езды по городу хватает и той, что есть.

Спереди я поставил тормоза от Boxster S, но пришлось от него же ставить и 17-е диски. Оригинальные были 15 дюймов, потом на модель ставили 16-е. По дизайну мне больше нравятся какие-нибудь Borbet, я бы прикрутил их сюда. Увы, из-за тормозов можно ставить только 17-е колеса. Сзади появились оригинальные тормоза от турбоверсии. Машина останавливается как вкопанная. Тормоза однажды довелось проверить на трассе – под колеса внезапно выехала машина. Так что вложения себя полностью оправдали.

В целом машина едет приятно. Но смешно, когда со светофора меня «дергает» какая-нибудь Laguna, исчезая в клубах дыма. Как говорится: а мы что, гонялись? Если бы я знал об этом сразу... Но турбомотор здесь хорошо разгоняется не с места, а в движении. Есть еще поговорка такая: «мой турболаг дает твоему V6 шанс». Турбина подключается незаметно, разгон комфортный и приятный. Гидроусилитель туговат, но машина ощущается сбитой во время активной рулежки. На трассовых скоростях вопрос по курсовой устойчивости не возникает. Расход? Где-то в районе 13-15 литров, смотря как ехать.

Здесь используется торсионная подвеска, ее тоже позаимствовал от турбоверсии. Возможно, сзади скоро поставлю амортизаторы Koni Sport, но в целом хватает и нынешних стоек.

«Косячки» на кузове есть – это мы как раз возвращаемся к тому раннему периоду, когда еще не было необходимых знакомых в этой сфере. Денег с меня взяли очень много, а сделали очень плохо. Сейчас в самых ближайших планах выбросить заднюю часть от 968 и поставить «нормальную» от 944. Тогда и вскроем краску, кузов, оценим, что там по состоянию. Вообще кузов у 944 очень крепкий, оцинкованный. Проблем с ним обычно не возникает. С днищем пока все хорошо. Но, наверное, к этой зиме я впервые его обработаю.

«Сзади может поместиться подруга жены, которую нужно забрать с девичника»

Салон здесь рестайлинговый. Главное отличие – в торпедо, да и в принципе во всем. Сиденья от кабриолета, в них есть обогрев. Хотя не скажу, что это прямо необходимая опция. Очевидно, что зимой эта машина ездит редко, с нашими солями не хочется добивать кузов. А салон будем перешивать.

Салон называют «2+2» – это подразумевает два места для взрослых и два для детей. При необходимости сзади может разместиться подруга вашей жены, которую нужно забрать с девичника, – ее можно просто положить. Если серьезно, то несколько раз в этой машине ездили пять человек. Неудобнее всего было тому, кто сидел посередине сзади, ноги было некуда деть из-за тоннеля. Но спасал съемный люк, куда можно слегка высунуть голову. Конечно, это вынужденная мера, но ею можно воспользоваться, если нужно немного проехать компанией.

Багажник со стороны не кажется большим, но из-за выгнутого стекла объем вполне неплохой. Сюда помещается несколько чемоданов, я укладывал четыре 18-х диска с низкопрофильной резиной, крышка в обоих случаях спокойно закрывалась. Как-то раз мастеру нужно было отрегулировать замки багажника, и он просто сюда лег, из багажника их крутил.

Смех смехом, а с подъемными фарами проблем не возникало. Слышал, что у кого-то бывали вопросы по моторчику, он сгорал, но и то очень редко. Как ни крути, а Porsche делает надежно. Хотя говорить, что я все девять лет только катаюсь и получаю удовольствие, тоже не честно. Совсем без проблем по машине не обошлось. Устранялись течи, что-то подкручивалось... Это старая машина, ею нужно заниматься. Чтобы добраться до беспроблемной езды, нужно хлебнуть немало горюшка – это подтвердят все владельцы старых автомобилей. Здесь нет ни сантиметра, к которому не приложили руки. Насколько они были умелыми – другой вопрос.

Сколько сюда вложено? Есть любимое выражение «поршеводов» и не только их: «не дай бог после моей смерти жена продаст запчасти за те деньги, которые я ей называл». После определенной суммы бросаешь считать, просто получаешь удовольствие. Абсолютно стандартная ситуация.

За этими машинами в первую очередь стоят люди. Если находятся единомышленники, тогда можно находить запчасти. Последние три года 944 не доставляет больших хлопот. Разве что разок неудачно погонялся в Стайках, сжег сцепление. Был вопрос с тем, как достать новый комплект. Под заказ за корзину и диск просили 1350 евро. Нашел на eBay, знакомый привез за 350. Понятное дело, что с новыми деталями ввиду нынешних обстоятельств есть проблемы, но пока у меня больших вопросов из-за этого нет.

Если говорить о том, что меня не устраивает, то это однозначно лакокрасочное покрытие и «бесячая» задняя часть от 968. Но все уже куплено на замену, в том числе крылья. Раньше проявлял недовольство из-за мелких поломок, но сейчас с машиной удалось договориться, она не ломается.

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