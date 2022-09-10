Почти 50 тысяч погибших: в России «слили» тайный документ о потерях в войне 12 10.09.2022, 13:48

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Заместитель министра финансов РФ озвучил цифры, которые скрывают от населения.

Власти России знают об огромных потерях своей армии на войне против Украины, хотя публично отрицают это. По состоянию на 24 августа в кремлевских документах фигурировала цифра в 48 759 погибших военнослужащих.

Это указано в обращении заместителя министра финансов к зампредседателя правительства РФ. Соответствующая фотография появилась в распоряжении российского оппозиционера Михаила Ходорковского. Ее копию он опубликовал на странице в Twitter.

Подчеркнем, что 48 759 ликвидированных – это только военные вооруженных сил Российской Федерации, которые официально числятся погибшими.

Пропавшие без вести (например, почти весь экипаж ракетного крейсера «Москва»), а также солдаты «ДНР» и «ЛНР» в это количество не входят.

За каждого погибшего российского солдата Кремль обещал 7,4 млн рублей компенсации для родных.

В министерстве финансов России заявили, что выплачено или подлежит выплате 361,4 млрд рублей (на 24 августа). Это составляло 98% от предусмотренного федеральным бюджетом на 2022 год объема финансирования на соответствующие мероприятия.

Добавим: судя по темпам контрнаступления ВСУ, российскому бюджету не хватит зарезервированной сумы на компенсации семьям погибших оккупантов.

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