«Валерьяново» снижает цены: что почем продают на главном фермерском рынке 1 10.09.2022, 13:52

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Обзор с фото и актуальными ценами.

Рынок «Валерьяново» расположен в непосредственной близи от столицы – в деревне Валерьяново. Это улучшенный формат торговли, который пока мало где есть сегодня в нашей стране.

«Валерьяново» и рынком назвать как-то сложно. Это, скорее, большой торговый центр с просторными и светлыми павильонами и островами, где реализуют свой товар фермеры, ремесленники и белорусские предприятия.

Портал Tochka.by публикует обзор с фото и актуальными ценами на популярную в этом сезоне плодоовощную и мясомолочную продукцию. Только посмотрите на это изобилие.

Едем в «Валерьяново»

До рынка «Валерьяново» очень просто добраться. Конечно, в идеале – на личном транспорте. Выезд по Витебской трассе М3 с Логойского тракта – и через пару минут мы на месте. Рынок по правой стороне. Можно ехать и на общественном транспорте. Рядом есть автобусная остановка.

Сам комплекс и рынок работает круглую неделю, без выходных. А по вторникам здесь даже скидки делают почти на все – до минус 10%. Если сам фермер пожелает (или вы его попросите), может и больше уступить. На рынке, как говорится, торговаться никто не запрещает.

Просторный торговый комплекс

«Валерьяново» – это новый формат торговли. Широкие проходы, кондиционированное помещение, нет и людского скопления, толкотни, что тоже хорошо.

Одна из задач была – организовать торговлю фермерскими продуктами по высшему разряду, с комфортом и сервисом. То есть сделать рынок в непривычном понимании этого слова.

Бюджетные овощи

Направляемся к лоткам с овощами и фруктами. Прилавки буквально утопают в зелени. Помидоры и огурцы – один к одному, лежат, как на выставке. Это привлекает.

«Белорусское?» – интересуемся у продавцов Инны и Ангелины.

«Овощи почти все белорусские, Брестчина. Яблоки наши, голубика, малина и клубника из Лунинца и Пинска. Ну, виноград, лимоны, персики – не наши, пока не растут», – смеются девушки.

Самая активная торговля на рынке идет в пятницу и субботу, говорят они. А потому тем, кто не любит суету, лучше приезжать в будний день.

«Но внимание уделим в любое время. Все самое лучшее продадим», – уверяют продавцы.

А вот с мнением, что рынок в Валерьяново – не для всех, потому что дорогой, здешние работники не согласны. Конечно, здесь можно прикупить и консервированную лань, и свежие ребра оленя, к вину – крафтовые сыры. Такой товар знает себе цену (об этом позже). Но большинство продукции – по карману каждому, отмечают местные.

Фрукты, овощи, ягоды (цена за 1 кг):

• нектарин – Br13,90

• персик – Br11,90

• абрикос – Br6,50

• слива – Br5,00

• груша – Br3,80

• яблоко – Br4,50

• апельсин – Br6,50

• лимон – Br10,50

• кукуруза – Br3,00

• гранат – Br20

• томаты – Br1,50

• огурец – Br2,90

• клубника – Br12,50

• голубика – Br23,50

• малина – Br17

• виноград – Br7,50

• арбуз – Br1,79

• авокадо (1 шт) – Br7,50

• кабачок – Br1,60

• баклажаны – Br2,20

• перец болгарский – Br2,80-4,50

• картофель – Br1,50

• свекла – Br1,30

• салат «Айсберг» – Br8,50

• шпинат (100 гр) – Br2,00

• салат листовой (100 гр) – Br1

• базилик (100 гр) – Br3

• кинза (100 гр) – Br3

Изобилие сыров по приемлемой цене

Сегодня фермерское пространство «Валерьяново» не выглядит скромно, как в 2020 году, когда проект только стартовал. Огромное количество продукции, которую так и хочется попробовать.

Особенно привлекателен раздел молочной продукции. Ну, козьим молоком из подворья уже никого не удивишь, а вот разнообразные сыры вызывают неподдельный интерес. Фермеры говорят, что приготовлено все своими руками, без добавления красителей и консервантов.

«Вот сыр в виноградных листьях, его закапывают и хранят в земле. Название? У нас их нет, как правило. Потому что главное – вкус. А рецепты уникальные. Мы здесь друг у друга учимся, перенимаем опыт. И ассортимент товаров с каждым годом ширится. Могу сказать смело, что на рынке просто шедевральные продукты, в Минске такого больше нет нигде», – нахваливает товар продавец Наталья.

Примечательно, что почти всю продукцию на рынке можно пробовать. Сыр качокавалло, сыр страчателла, сыр для жарки, адыгейский, моцарелла, сулугуни, фета, брынза, маскарпоне. Голодным лучше не приезжать, можно скупить все.

«Мы уже приучили людей к фермерской продукции, поначалу люди осторожничали. А теперь берут все, не только сыры, но и домашнюю сметану, творог, молоко и масло», – уточняет продавец.

Коллега Натальи по имени Заза также говорит, что за годы работы в «Валерьяново» уже сформировалась целая армия поклонников здешней продукции.«Фермерское лучше заводского, я всех своих покупателей по имени знаю. Кто распробует – никогда не откажется от товара. Некоторые едут за много километров, то есть не только боровлянские. Нашу продукцию из подворья фермера Сливца в Молодечненском районе знают и ценят многие», – говорит он.

Молочная продукция – популярные позиции:

• сыр козий твердый (100 гр) – Br4,50

• сыр твердый коровий (100 гр) – Br3,50

• сулугуни (100 гр) – Br2,50

• сыр Адыгейский (100 гр) – Br2,50

• фермерский сыр (1 кг) – Br34

• плавленый сыр (1 бан) – Br3

• халуми (1 кг) – Br30

• рикотта (1 кг) – Br16

• кремчиз (100 гр) – Br3,50

• сырные шарики (12 шт) – Br12

• творог (1 уп) – Br5

• масло сливочное (100 гр) – Br3

Кстати, о яйцах. Продают их в «Валерьяново» не только собственные птицефабрики, но и частные подворья.

• яйцо Д0 (десяток) – Br2,80

• яйцо Д1 – Br2,60

• яйцо Д2 – Br2,10

• яйцо домашнее – Br6

Самое дешевое мясо в Минске

На вопрос, не дороговат ли рынок в Валерьяново, продавцы мясного отдела вам в лицо рассмеются.

«Дорого? У нас самые низкие цены на мясо по Минску! Дешевле больше нигде не найдете, и такого качества высокого – тоже. Ни запахов, все самое свежее. Привозят огромного кабана и тут разделывают, в лаборатории проверяют, на реализацию мяса отводится всего 48 часов», – говорит женщина за прилавком.

Продавцы наперебой убеждают: готовы продать товар еще дешевле. Да и брать кило никто не заставляет.

«Хотите – меньше возьмите. Но вот свиная шея по 25 рублей за кило, я вам отдам за 20, не проблема. Мы так со всеми, если человек просит, то ради бога. Потому что это мясо и его нужно быстро сбывать. Вот грудинку сейчас берут хорошо на засолку, она по 13,50 – так я отдам и за 10. Сало по 5 рублей – видели еще где такое?» – задает вопрос продавец.

Конечно, есть и подороже деликатесы. И на них тоже есть спрос, уверяют фермеры. Вот некоторые выдержки по ассортименту:

• длиннейшая мышца оленя (1 кг) – Br57

• ребра оленя (1 кг) – Br19

• колбаса из косули (1 кг) – Br86

• вяленое мясо косули (100 гр) – Br16

• джерки из свинины (100 гр) – Br14

• филе индейки с/в (1 кг) – Br27,00

• колбаса из индейки «Беловежская» (1 кг) – Br42,90

• буженина подтелок (1 кг) – Br35

• грудинка говядина (1 кг) – Br23

Слово покупателя

Минчанка Екатерина рассказывает, что приобретает продукты на рынке «Валерьяново» не первый год. Девушка не скрывает, что многие товарные позиции здесь несколько дороже, нежели в среднем по городу, но оно того стоит.

«Я люблю этот рынок за то, что здесь качество. Овощи – как с грядки, фрукты – сочные и нежные. Ну, а если я беру много товара на неделю, то мне еще и скидку сами предложат. Никакого обмана, обсчета, как это часто бывает на рынках. Вежливые продавцы», – отмечает Екатерина.

Она говорит, что к рынку в Валерьяново приучила и многих своих знакомых. Теперь они тоже постоянные покупатели фермерских продуктов, потому что это вкусно и полезно.

«Я здесь, как в торговом центре: нет никакого шума, зазывал и прочего. Покупки продуктов превратились в комфортный шопинг. И мне это нравится», – подчеркивает девушка.

Как добраться и время работы

Торговый комплекс расположен в деревне Валерьяново по адресу ул. Логойская, 5А. Рядом – большая бесплатная парковка. Заезд на нее осуществляется на выезде из города по Логойскому тракту в сторону Боровлян.

Работает и общественный транспорт. Автобусы: 113а, 113с, 141, 141а, 143, 145с, 417а, маршрутки: 1111, 1151, 1409, 1455.

Если вы – ценитель натуральных продуктов без вредных добавок, то ТК «Валерьяново» – место для вас. На рынке можно рассчитаться банковской картой. Работает комплекс без выходных с 9.00 до 24.00 часов. Фермерский рынок работает по следующему графику: пн с 12.00 до 21.00, вт-пт с 10.00 до 21.00, сб-вс с 9.00 до 21.00.

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