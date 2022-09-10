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Замкомандира батальона «Карпатская Сечь»: Войска РФ убегают из Изюма, бросая свои позиции

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  • 10.09.2022, 14:26
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Замкомандира батальона «Карпатская Сечь»: Войска РФ убегают из Изюма, бросая свои позиции

В городе начались пожары в местах скопления военной техники оккупантов.

Российская армия запаниковала во временно оккупированном Изюме из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. В некоторых частях города захватчики начали оставлять свои позиции.

Оккупанты бегут в надежде спасти свою жизнь. Об этом в комментарии obozrevatel.com сообщила заместитель командира батальона «Карпатская Сечь» Мария Чашка.

По ее словам, российские оккупанты бросают занимаемые позиции и бегут в надежде на спасение. При этом на оккупированной территории Изюма возникло много пожаров.

«Враг паникует. Они бегут, но пока неизвестно, в какой части города. Также можно говорить, что оккупанты оставляют некоторые свои позиции и пытаются просто спасти свои спины. По оккупированной территории города видно много пожаров», – отметила Мария Чашка.

Примечательно, что возгорания происходят в основном в местах скопления живой силы и военной техники российских оккупантов.

«Преимущественно пожары происходят в местах скопления вражеской техники и личного состава. Пока информация такова. Впоследствии будет ясно, как будет развиваться ситуация», – сообщила заместитель командира батальона «Карпатская Сечь».

Напомним, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления в Харьковской области освободили от российских захватчиков город Купянск. Утром 10 сентября в населенном пункте подняли украинский флаг.

Российские пропагандисты заговорили о том, что оккупанты, скорее всего, не смогут удержать город Изюм Харьковской области. Некоторые и вовсе заявили, что город «сдан» – вопреки официальным утверждениям, что «никакой паники нет».

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