ВСУ продвинулись на несколько десятков километров на южном фронте 10.09.2022, 14:31

3,100

Наступление на Херсон перешло в более динамичную фазу.

ВСУ за прошедшие сутки на юге уничтожили более 70 оккупантов, 9 танков, 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, есть продвижение украинских войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«За минувшие сутки нами было уничтожено более 70 оккупантов, также 9 танков, 2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии, которыми кстати они постоянно били по Никопольскому району», - рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что, не имея успехов на фронте, российские оккупанты пытаются мстить жителям тех районов, которые для них недостижимы.

«Были удары С-300 по Николаеву, пытаются там достать критическую инфраструктуру, но, к счастью, ни в одном, ни в другом районе нет человеческих потерь. Это главное для нас. Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов», - заверила Гуменюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».