За последние две ночи на белорусских метеостанциях перекрыто 30 рекордов 10.09.2022, 14:32

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В Минске переписан минимум 1900 года.

Десять ночей подряд на белорусских метеостанциях обновляются температурные антирекорды. Как пишет zerkalo.io, об этом свидетельствует проводимый агентством BPN анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

9 сентября было перекрыто 25 локальных минимумов, а также державшийся 126 лет экстремум ночи для всей страны. Самым холодным местом оказался Бобруйск, где температура опустилась до 3,2 градуса мороза. Прежний антирекорд составлял 1,1 градуса ниже нуля (9 сентября 1896 года в Василевичах).

В Минске переписан минимум 1900 года (+0,1 градуса против +2).

В Витебске пал антирекорд ночи 47-летней давности (-0,6 против +2,2), в Верхнедвинске — 52-летней (-0,5 против +0,9), в Лепеле — 54-летней (+1,4 против +3,4).

Ночь на 10 сентября была несколько теплее предыдущей, однако на пяти метеостанциях минимумы обновились: в Березинском заповеднике — 0,8 градуса ниже нуля (было +0,4 в 1993 году), Езерище — 0 (+0,2 в 2004 году), Костюковичах — 0,6 градуса выше нуля (+2,3 в 1986-м), Мстиславле — 1 (+4,6 в 2012-м) и Сенно — 1,2 (+1,6 в 2004-м).

Всего с 1 по 10 сентября зафиксировано 113 локальных антирекордов. 2, 3, а также 7—9 сентября перекрыты абсолютные минимумы для всей страны с начала инструментальных метеонаблюдений.

11 и 12 сентября в связи с облачной погодой ночные температуры повысятся до 4—11 градусов тепла.

Между тем минувший август повторил рекорд августа 2010 года, который стал самым теплым последним месяцем лета за весь период инструментальных метеонаблюдений: средняя температура превысила норму на 2,8 градуса.

С 23 по 28 августа в стране было обновлено 132 рекорда тепла, 26 и 27 августа — абсолютные максимумы дня за весь период метеонаблюдений (+33,4 и +33 градуса соответственно).

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