Украинские бойцы взорвали командные пункты и казармы РФ в Кременной: ликвидировано 400 захватчиков 1 10.09.2022, 14:34

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Уничтожено также около 100 единиц тяжелой техники врага.

Во временно оккупированном городе Кременная Луганской области Вооруженные силы Украины устроили российским захватчикам «бавовну». Удары были нанесены по местах скопления вражеских войск.

В результате путинские оккупанты потеряли десятки единиц техники и сотни человек. Об этом в эфире проекта «Фабрика Новин» рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, взрывы в Кременной произошли сразу на нескольких базах российских оккупантов. В частности, речь идет о командных пунктах и казармах, где находилось много личного состава.

«Произошла «бавовна» в разных местах в Кременной, именно там, где были базы российских военных. Это и командные пункты, и казармы, где были военнослужащие, и базы, где проводился ремонт или обслуживание техники. Также там было скопление техники для переброски на какие-то другие направления», – сказал Гайдай.

Глава Луганщины отметил, что «бавовна» в Кременной была результативной. По предварительным данным, российская оккупационная армия потеряла около 400 человека, а также приблизительно 100 единиц военной техники.

При этом Гайдай анонсировал для путинских захватчиков очередной «урожай бавовны».

«В результате всей «бавовны», которая произошла в разных частях Кременной, россияне потеряла до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники. Стоит ожидать новый урожай зверька «бавовнятка», которого мы уже всей Украиной полюбили. Ждем новой информации где он побывал и с какими последствиями для российской армии», – отметил глава ОВА.

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