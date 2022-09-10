Раскрыта тайна цены на клюкву в Беларуси
- 10.09.2022, 14:46
- 1,614
До начала сезона заготовки ее скрывали.
С 10 сентября стартовал сезон сбора клюквы в Брестской и Гомельской областях. Заготовители уже выставили цену.
Накануне открытия сезона лишь считанные заготовители объявили закупочную цену на клюкву 3 рубля. Другие приемщики клюквы активизировались только сутки спустя, когда уже сборщики пошли за ягодой.
До последнего дня цена была неизвестна сборщикам Ганцевичского района, который считается самым лесистым на Брестчине. Именно лес и болота дают возможность безработным региона заработать деньги на жизнь. Самые усердные, опытные и выдержанные сборщики умудряются за ягодный сезон скопить капитал на весь год.
Поэтому ягодный сезон – это всегда горячая пора для жителей Ганцевичского района. Многие сельчане и горожане не отгибают спины начиная с июля, когда созревает черника, и до поздней осени, пока можно вынести из болота клюкву.
И закупочная цена на ягоды для них важнее курса доллара. Потому что цена напрямую решает стоимость тяжелого труда ягодников.
За день до начала ягодного сезона журналисты издания «Ганцавіцкі час» спросили у ганцевчан: почему, по их мнению, заготовители заранее не называют цену и пойдут ли жители региона за ягодой, если клюкву будут принимать по минимально цене.
В прошлые годы стартовая цена на клюкву в заготовительных пунктах Ганцевичского района была вдвое ниже – 1,5 рубля за килограмм.
Мнение ганцевчан: почему скрывают цену?
«Может холодильники забиты прошлогодней клюквой».
«Не согласована наверное»
«А еще неизвестно, пустят ли в лес, потому что пожароопасный период сейчас».
«Потому что дешевая будет. А какая же черника была? Все на свете подорожало в пять раз, а ягода дешевая».
Пойдут ли за ягодой, если будет низкая цена?
«Пойдут, потому что у кого-то зарплата маленькая, у кого-то еще-что».
«Пойдут. Однако же за черникой ходили. Я не пойду, потому что работаю и мне некогда ходить. А безработные пускай ходят.»
«Знаю, что работы в районе нет, поэтому люди вынуждены идти».
«Пойдут, потому что людям деньги надо».
«Кто всю жизнь привык зарабатывать на клюкве, тот пойдет».
«Пойдут. Куда же они денутся, учитывая нынешнюю финансовую обстановку в стране».