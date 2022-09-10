Раскрыта тайна цены на клюкву в Беларуси 10.09.2022, 14:46

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До начала сезона заготовки ее скрывали.

С 10 сентября стартовал сезон сбора клюквы в Брестской и Гомельской областях. Заготовители уже выставили цену.

Накануне открытия сезона лишь считанные заготовители объявили закупочную цену на клюкву 3 рубля. Другие приемщики клюквы активизировались только сутки спустя, когда уже сборщики пошли за ягодой.

До последнего дня цена была неизвестна сборщикам Ганцевичского района, который считается самым лесистым на Брестчине. Именно лес и болота дают возможность безработным региона заработать деньги на жизнь. Самые усердные, опытные и выдержанные сборщики умудряются за ягодный сезон скопить капитал на весь год.

Поэтому ягодный сезон – это всегда горячая пора для жителей Ганцевичского района. Многие сельчане и горожане не отгибают спины начиная с июля, когда созревает черника, и до поздней осени, пока можно вынести из болота клюкву.

И закупочная цена на ягоды для них важнее курса доллара. Потому что цена напрямую решает стоимость тяжелого труда ягодников.

За день до начала ягодного сезона журналисты издания «Ганцавіцкі час» спросили у ганцевчан: почему, по их мнению, заготовители заранее не называют цену и пойдут ли жители региона за ягодой, если клюкву будут принимать по минимально цене.

В прошлые годы стартовая цена на клюкву в заготовительных пунктах Ганцевичского района была вдвое ниже – 1,5 рубля за килограмм.

Мнение ганцевчан: почему скрывают цену?

«Может холодильники забиты прошлогодней клюквой».

«Не согласована наверное»

«А еще неизвестно, пустят ли в лес, потому что пожароопасный период сейчас».

«Потому что дешевая будет. А какая же черника была? Все на свете подорожало в пять раз, а ягода дешевая».

Пойдут ли за ягодой, если будет низкая цена?

«Пойдут, потому что у кого-то зарплата маленькая, у кого-то еще-что».

«Пойдут. Однако же за черникой ходили. Я не пойду, потому что работаю и мне некогда ходить. А безработные пускай ходят.»

«Знаю, что работы в районе нет, поэтому люди вынуждены идти».

«Пойдут, потому что людям деньги надо».

«Кто всю жизнь привык зарабатывать на клюкве, тот пойдет».

«Пойдут. Куда же они денутся, учитывая нынешнюю финансовую обстановку в стране».

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