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Назван самый полезный витамин для сердца и сосудов

  • 10.09.2022, 14:58
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Назван самый полезный витамин для сердца и сосудов

Также он положительно влияет на показатели выносливости.

Ученые из университета Вирджинии (США) рассказали, какой витамин положительно влияет на здоровье сердца и сосудов и их способность выдерживать длительные нагрузки. Оказалось, что самый полезный витамин для сердца – это витамин D. Мало того, что он укрепляет зубы и кости, так он еще и понижает вероятность смерти от инфаркта и существенно замедляет развитие рассеянного склероза. «Всем людям стоит поддерживать уровень витамина D, используя пищевые добавки или просто почаще выходя на солнце», — заявила кардиолог Амр Мараван. В то же время, ученые предупреждают, что не стоит злоупотреблять витамином D. Все должно быть в меру, иначе избыток вещества может привести к серьезным нарушениям.

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