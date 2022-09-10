Террорист Гиркин: Войска РФ «проспали» создание украинского плацдарма под Лиманом, бои уже у города 10.09.2022, 15:11

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ВСУ начали контрнаступление и на Донбассе.

Параллельно с контрнаступлением на Изюмском направлении ВСУ начали движение на Донбассе. Предварительно, бои идут уже на окраине города Лимана.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ФСБ РФ, военный преступник Игорь Гиркин (известен под фамилией Стрелков), передает dialog.ua.

Он уверяет, что в ночь на 10 сентября ВСУ успешно преодолели реку Северский Донец в районе Старого Каравана и создали там плацдарм для контрнаступления на Лиман. Бои уже идут на окраинах города.

Диверсант РФ раскритиковал российские войска, которые удерживали данный район. Он обвинил их в непрофессионализме. «В отличие от ВСУ, российские войска не сумели ни вскрыть подготовку и сосредоточение войск противника, ни нанести им огневое поражение в момент переправы. Ситуация тяжелая», - сообщил Гиркин.

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