Террорист Гиркин: Войска РФ «проспали» создание украинского плацдарма под Лиманом, бои уже у города
- 10.09.2022, 15:11
- 1,644
ВСУ начали контрнаступление и на Донбассе.
Параллельно с контрнаступлением на Изюмском направлении ВСУ начали движение на Донбассе. Предварительно, бои идут уже на окраине города Лимана.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ФСБ РФ, военный преступник Игорь Гиркин (известен под фамилией Стрелков), передает dialog.ua.
Он уверяет, что в ночь на 10 сентября ВСУ успешно преодолели реку Северский Донец в районе Старого Каравана и создали там плацдарм для контрнаступления на Лиман. Бои уже идут на окраинах города.
Диверсант РФ раскритиковал российские войска, которые удерживали данный район. Он обвинил их в непрофессионализме. «В отличие от ВСУ, российские войска не сумели ни вскрыть подготовку и сосредоточение войск противника, ни нанести им огневое поражение в момент переправы. Ситуация тяжелая», - сообщил Гиркин.