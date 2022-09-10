«Хозяйка квартиры решала вопрос с жильцами с помощью высших сил» 1 10.09.2022, 15:17

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Белорусы рассказали, каково это – арендовать жилье в высокий сезон.

Каждый год примерно с середины июля и до второй половины сентября на рынке арендной жилой недвижимости наблюдается ажиотаж. Квартиры ищут студенты и молодые специалисты, которых направляют в различные уголки Беларуси по распределению. Цены на любое жилье, включая комнаты «с хозяйкой», зашкаливают – найти вариант с хорошим ремонтом и без подводных камней непросто. Если у вас нет острой необходимости в крыше над головой, переезд лучше отложить до середины осени. Иначе велика вероятность попасть в курьезные, а порой и неприятные истории. Белорусы рассказали myfin.by, каково это – арендовать жилье в высокий сезон.

Хозяйка квартиры решала вопрос с жильцами с помощью высших сил

Несколько лет назад Анна вернулась в Беларусь из Азии и нашла престижную работу в Минске. Сама девушка родом из Молодечно, поэтому на время остановилась у родителей. Они сразу сказали, что август – не самое подходящее время для поисков жилья.

Требования к квартире не были завышенными: бюджет до $300 в месяц, отдельное проживание, желательно – недалеко от офиса, чтобы не тратить много времени на дорогу до работы. Плюс – нормальное состояние помещения, наличие минимального набора мебели и бытовой техники. Объявления Анна находила на специализированных сайтах в интернете, звонила – и в большинстве случаев квартира была уже сдана.

– Я сутками сидела перед монитором, монотонно обновляла страницы сайтов и сразу же звонила, как только появлялись новые варианты. Если объявление провисело хотя бы 5-10 минут, за это время квартиру обычно успевали сдать.

Все-таки Анне удалось несколько раз съездить на просмотр жилья. Но и здесь удача не улыбалась.

– Первый раз на подходе к дому позвонила хозяйка и сообщила, что можно уже не заходить – квартира сдана. Во второй раз владельцы вообще назначали просмотр на одно время сразу для троих кандидатов. Мы все зашли в крохотную квартиру без кухни с «убитой» мебелью, и один парень сразу сказал: «Беру!». Ну, думаю, на здоровье. Даже предположить не могла, что за такую квартиру будут просить $300.

В следующий раз Анна приехала в Минск, рассчитывая на то, что ей наконец повезет. Квартира была с хорошим ремонтом и в пяти минутах от будущего офиса. Хозяйка оказалась милой женщиной. Сразу оговорилась, что у нее день рождения, на кухне находятся ее гости, чтобы девушка не смущалась. Беседу с Анной прервал звонок в дверь. Хозяйка попросила присоединиться к гостям на кухне.

– Что происходит дальше: я из кухни наблюдаю за тем, как хозяйка мило общается с новыми кандидатами на квартиру – двумя студентами из Смоленска, которые приехали на просмотр вместе с родителями. Думаю, ну класс, сейчас им уйдет мое жилье. В голос возмущаюсь по этому поводу гостям, которые пришли на день рождения хозяйки, и тут выясняется, что это никакие не гости, а тоже претенденты на квартиру – две девушки-студентки.

Дальше Анну ожидал еще один поворот сюжета. После того, как хозяйка выпроводила гостей из Смоленска, она вернулась на кухню и заявила, что все кандидаты – хорошие люди, поэтому она не может выбрать, кому сдать квартиру. Так пусть все решат высшие силы.

– Хозяйка пояснила, что напишет на листочках бумаги номера телефонов всех претендентов, положит их в шляпу, перемешает, а в полночь ее дочь вытащит из шляпы один номер. Этому человеку она и сдаст апартаменты.

Звонка от дамы в шляпке Анна так и не дождалась и от отчаяния готова была обратиться за помощью в агентства недвижимости. Но друзья посоветовали следить за объявлениями об аренде жилья не на сайтах, а в телеграм-канале Flatty. Мол, так выше шансы дозвониться до владельцев первой. И это сработало.

– Когда увидела объявление, не поверила своим глазам: за те же $300 предлагали «однушку» со стильным интерьером, полным набором бытовой техники, да еще и до новой работы всего 10 минут на транспорте добираться. Я позвонила хозяину и начала с фразы, мол, еще сдается? Оказалось, что мой звонок был первым, и мужчина подумал, что это я так шучу. Мы договорились о встрече, а через минут 15 хозяин квартиры перезвонил мне с другого номера, сказал, что меняет сим-карту и снимает объявление с сайта, потому что за эти 15 минут ему буквально оборвали телефон.

В итоге после просмотра Анна сразу заключила договор аренды. Эту квартиру девушка снимает уже 3 года и пока менять жилье не планирует.

Владелец квартиры поднял аренду прямо перед учебным годом

Николай после окончания автотранспортного колледжа остался в Бобруйске на отработку. Предприятие, куда его распределили, не предоставляло жилье молодым специалистам, поэтому вопрос пришлось решать самостоятельно. Парень потратил несколько дней на поиски квартиры по адекватной цене и в итоге выбрал апартаменты в частном доме за 250 рублей.

– У меня был отдельный вход, просторная комната с санузлом, отопление – дровяной котел. Такой вариант, думаю, отпугнул многих студентов, потому что поддерживать нормальную температуру в помещении нужно было самостоятельно. Но у меня не было особого выбора, потому что зарплату обещали на уровне 500-600 рублей. Так что искал вариант аренды подешевле.

Два года назад в начале августа найти недорогую квартиру в Бобруйске, по словам Николая, было сложно. Попадались «однушки» на окраине за 300 рублей (примерно $125) с ремонтом 20-летней давности, но добираться оттуда на работу было неудобно.

– Так что частный сектор практически в центре города оказался идеальным решением, – считает Николай.

Но уже следующим летом владелец дома, видя повышенный спрос на жилье в Бобруйске среди студентов, поднял стоимость аренды на 100 рублей. Николаю пришлось согласиться, чтобы отработать оставшийся год по распределению.

– Искать квартиру на тот момент было просто бессмысленно, дешевле $150 никто жилье в Бобруйске не сдавал. Так что я согласился платить, хотя для меня это было сложно – на аренду жилья уходило больше половины моей зарплаты.

После отработки молодой человек решил вернуться в родной город. Говорит, что работу себе уже подыскал, но жить все равно будет с родителями – отдавать $100-150 за съемное жилье Николай пока не готов.

Право на спокойную жизнь выиграл в карты у хозяина квартиры

Евгению 34 года, несколько лет назад он работал в Минске, а квартиру снимал в Марьиной Горке – отсюда родом его супруга. Поначалу молодожены жили вместе с родителями в двухкомнатной квартире, а когда узнали о предстоящем пополнении в семье, решили подыскать съемное жилье. Но время выбрали не очень удачно.

– Марьина Горка – городок небольшой, с хорошими квартирами здесь проблема. Да еще так получилось, что разъехаться с родителями жены мы решили летом, когда студенты местного аграрного колледжа начали активно подыскивать себе жилье, – вспоминает Виктор.

До рождения дочери оставалось чуть больше двух месяцев, супруги задействовали все свои связи и в итоге через знакомых нашли «двушку» с мебелью на улице Новая Заря, практически в центре. Хозяин-пенсионер запросил за аренду $150 в месяц плюс коммунальные платежи. Сам мужчина планировал жить в деревне, но поставил условие: иногда будет приезжать в город по делам, может зайти в гости.

– Примерно две недели все было спокойно, потом Иваныч приехал без предупреждения, открыл квартиру своим ключом и сказал, что сейчас перекусит, помоется, сходит в поликлинику и обратно к себе в деревню поедет. Мы, честно говоря, были в шоке.

Дальше, по словам Евгения, хозяин стал наведываться по несколько раз в неделю. Оказалось, он не прочь выпить: если денег на спиртное не было, пенсионер ехал в гости к квартирантам.

– Мне проще было дать ему 5-10 рублей, и тогда он уходил, – признается Евгений.

Супруги попытались найти другую квартиру в Марьиной Горке, но из этой затеи ничего не вышло. Также пара просмотрела объявления о сдаче квартир в Минске и пришла к выводу, что столичные цены семье не по карману. Ситуация изменилась с рождением ребенка. По случаю пополнения Евгений устроил дома мальчишник – пригласил друзей, накрыл стол. После тостов за здоровье молодой мамы и ребенка мужчины решили сыграть партию в преферанс.

– Ну, и как в плохом кино, в самый разгар игры в дверях повернулся ключ, пришел хозяин. Увидел накрытый стол, попросил налить ему спиртного и в какой-то момент предложил сыграть в дурака. И не на интерес, а на бутылку алкоголя. Я, со своей стороны, потребовал у него поставить на кон комплект ключей от квартиры и обещание, что без звонка он больше приезжать в гости не будет и деньги требовать на выпивку перестанет.

В итоге из трех партий две выиграл Евгений и получил хозяйские ключи от квартиры. Мужчина признается, что это был самый лучший подарок жене по случаю рождения дочери.

«За одного человека – $50, за двоих – $90»

Виктория – студентка одного из гродненских вузов. В этом году девушка не нашла свою фамилию в списках тех, кому учебное заведение предоставляет общежитие. Поэтому с середины августа вместе с одногруппницей начала искать съемное жилье.

– Я учусь на платной основе, лишних денег в семье нет. Поэтому решили с подругой остановиться на самом бюджетном варианте – найти комнату в квартире на двоих.

За две недели до начала учебного года, по словам Виктории, объявлений об аренде комнат и квартир в Гродно было довольно много. Но вот условия найма жилья оставляли желать лучшего.

– Некоторые владельцы квартир сразу говорили, что готовы взять только одного человека, минимальная плата за комнату составляла $50 плюс коммуналка. Но это были квартиры из разряда «бабушатника» в отдаленных районах города, обычно предполагалось проживание вместе с хозяйкой.

Виктория говорит, что в какой-то момент она просто устала от переговоров с женщинами пенсионного возраста, которые дотошно расспрашивали ее об учебе, вредных привычках, семье. А под конец говорили, что им нужно подумать, ведь жить придется под одной крышей.

– Еще наметилась такая тенденция: как только я говорила, что жить планирую с подругой, цена за комнату тут же удваивалась. В итоге мне предлагали варианты с подселением или проживанием с хозяевами фактически по цене однокомнатной квартиры – за $120-150. Говорю владельцам: а вам-то какая разница, сколько человек будет жить, вы же комнату сдаете, а не койко-место? После такого заявления цену обычно немного сбрасывали. Но все равно за одного человека просили $50, за двоих – $90.

В итоге студентке удалось договориться об аренде комнаты в четырехкомнатной квартире за $75 на двоих плюс оплата коммунальных услуг. Но в последний момент позвонили из вуза и сообщили, что девушке выделили место в общежитии.

– Я радовалась как ребенок, потому что четырехкомнатная квартира со студентами – это то же общежитие, где за место нужно платить не 20 рублей, а минимум 100. И даже с договором хозяин может тебя выставить за дверь в любой момент.

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