Один выстрел: какое оружие не выдерживают бронежилеты россиян 9 10.09.2022, 15:19

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Украинские силовики опубликовали интересное видео.

Украинские правоохранители провели тестирование «высококлассной» брони российской армии. Оказалось, что она не выдержит и одного выстрела из автомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой видео на главу Киевской области Андрея Небытова.

Полицейские тестировали плиту, которую использует в своих бронежилетах армия России. Ее производство является отечественным-город Санкт-Петербург. Броня якобы имеет защиту «5-го А класса».

Тестирование проходило различным оружием от короткоствольного (пистолета SIG Sauer) до более мощного автомата «Калашникова», калибром 7,62 мм с расстояния 10 метров.

После выстрела из обычной короткоствольного оружия, пуля уже значительно повредил плиту, после карабина AR-556 плита не «выдержала», па уже на выстрел из «Калашникова» пуля прошла насквозь.

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